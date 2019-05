Zvýšenie ciel na dovoz áut do USA by stálo nemeckú ekonomiku 6 mld. eur ročne

dnes 11:16 -

Ak by USA zvýšili clá na dovoz áut na 25 %, mohlo by to stáť nemeckú ekonomiku 6 miliárd eur ročne.

Ak Spojené štáty zavedú clo vo výške 25 % na dovoz áut a automobilových súčiastok, môže to stáť nemeckú ekonomiku 6 miliárd eur ročne, uviedol šéf Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK) Martin Wansleben. "Avšak v konečnom dôsledku by to nezasiahlo len nemeckých výrobcov, ale aj spotrebiteľov v USA," povedal Wansleben.

Očakáva sa, že americký prezident Donald Trump odloží rozhodnutie týkajúce sa zavedenia ciel na import áut až o 6 mesiacov. Pre agentúru Reuters to povedali traja predstavitelia Trumpovej administratívy. Nechce totiž bojovať v obchodnej vojne na dvoch frontoch. Najprv chce vyriešiť spor s Čínou.