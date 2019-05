USA sú podľa ministra financií blízko k vyriešeniu problému ciel na oceľ z Mexika a Kanady

dnes 9:46 -

Spojené štáty dosahujú pokrok v rokovaniach s Kanadou a Mexikom o clách na oceľ, čo znamená, že potenciálne môžu prekonať kľúčovú prekážku pre schválenie dohody o obchode medzi touto trojicou krajín. Povedal to v americkom Senáte minister financií USA Steven Mnuchin. USA dohodli obchodnú zmluvu s Mexikom a Kanadou, ktorá má nahradiť Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA). Niektorí americkí poslanci však hovoria, že nebudú hlasovať za jej schválenie, kým USA nezrušia clá na dovoz ocele z týchto štátov, ktoré sa zaviedli vlani. "Domnievam sa, že sme blízko k zmluve s Mexikom a Kanadou," vyhlásil Mnuchin.

Šéf amerického rezortu financií zároveň vyslovil očakávanie, že čoskoro pocestuje do Pekingu so splnomocnencom USA pre obchod Robertom Lighthizerom, aby obnovili vyjednávania o riešení obchodného sporu medzi USA a Čínou. Mnuchin zopakoval postoj americkej administratívy, že obe krajiny boli nedávno blízko k dohode, ale veci išli "opačným smerom". Výsledkom bolo to, že obe krajiny voči sebe navzájom uvalili clá na dovoz tovarov a rokovania vo Washingtone ukončili bez dohody.