Čistý zisk Nissanu vo fiškálnom roku 2018/2019 padol o 57,3 %

dnes 12:01 -

Nissan zaznamenal v uplynulom fiškálnom roku 2018/2019 (do 31. marca 2019) prudký prepad zisku. V prebiehajúcom fiškálnom roku očakáva ďalší výrazný pokles.

Čistý zisk v roku 2018/2019 sa prepadol o 57,3 % na 319,1 miliardy JPY (2,59 miliardy eur). To bolo najmenej od fiškálneho roka 2009/2010, keď firmu zasiahla globálna finančná kríza. Nissan pôvodne počítal so ziskom 410 miliárd JPY. V prebiehajúcom roku by mal čistý zisk pokračovať v poklese, Nissan prognózuje 179 miliárd JPY (-46,7 %). Tržby v uplynulom roku klesli o 3,2 %.

Automobilka bojuje so slabým globálnym dopytom aj so škandálom okolo bývalého šéfa Carlosa Ghosna.