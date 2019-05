Nezamestnanosť v Británii v 1. kvartáli klesla na 3,8 %

dnes 11:31 -

Miera nezamestnanosti v Británii v prvých troch mesiacoch roka klesla na 3,8 % z 3,9 % v období december - február. Dosiahla aj najnižšiu úroveň od konca roku 1974. To ešte zvýraznilo, aký zdravý je trh práce v Spojenom kráľovstve, aj keď obavy z jeho budúcich vzťahov s Európskou úniou zatieňujú výhľad na rast ekonomiky.

Štatistický úrad (Office for National Statistics, ONS) v utorok zároveň informoval, že priemerná mzda zamestnancov bez odmien za tri mesiace do konca marca vzrástla o 3,3 %. To je mierne spomalenie po jej zvýšení o 3,4 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.

Rast priemernej mzdy vrátane odmien sa v období január - marec spomalil ešte strmšie, na 3,2 % z 3,5 %. A zároveň miera zamestnanosti dosiahla v sledovanom období rekordnú úroveň 76,1 %. Firmy v Spojenom kráľovstve v súčasnosti zamestnávajú 32,70 milióna ľudí, o 354.000 viac ako pred rokom.