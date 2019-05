Nemá žiadne privilégiá za úspechy, jediné čo ho zaujíma, je zajtrajšok

Zdroj: HOR

Pri všetkých týchto spoločnostiach a pri mnohých iných bol jedným z otcov úspechu, spolu so svojimi kolegami z fondu Sequoia. Michael Moritz, dnes 64 ročný rodák z Cardiffu vo Walese, začínal ako novinár píšuci pre magazín Time. Absolvent Oxfordu získal možnosť študovať MBA na Whartone a neskôr sa pridal k reportérom a novinárom píšucim o priemysle, ekonomike a politike.



Okolo roku 1986 ho oslovil legendárny zakladateľ Sequoie Don Valentine, pretože Moritz niekoľko rokov predtým napísal reportážnu knihu o vývoji počítača Apple pod názvom “Malé kráľovstvo” a zrejme zaujal venture kapitalistu svojou schopnosťou popísať technologické témy. Kniha o Apple bola síce spúšťačom nie zrovna najlepšieho vzťahu medzi Moritzom a Jobsom, no podľa vyjadrenia Moritza, bol to zároveň moment, kedy sa rozhodol, že nebude už nikdy pracovať na mieste, na ktorom nebude mať pod kontrolou svoj osud.





V roku 1999 Sequoia zainvestovala do Googlu približne 12,5 milióna dolárov a získala 9% na základnom kapitále firmy, ktorá v auguste 2004 umiestnila svoje akcie na burzu a pre Moritzov fond to znamenalo vzrast hodnoty ich investície na 3 miliardy USD.





Zďaleka to nebol jediný správny tip na internetovú spoločnosť v podaní Moritza, ktorý počas svojho pôsobenia v Sequoia Capital bol niekoľko krát na prvom mieste v rebríčku venture capital investorov s najväčším vplyvom v odvetví.



Čo hľadal Moritz ľuďoch a firmách, do ktorých investoval? V prvom tade to bolo nadšenie a posadnutosť svojim projektom. Ak chcete príklad posadnutosti, Moritz často spomína na mladého Billa Gatesa, ktorý ho z času na čas viezol svojim vlastným autom na letisko. Moritz si všimol, že v Gatesovom aute je demontované rádio a keď sa Gatesa spýtal na dôvod, ten mu odvetil, že počas jeho každodennej 20 minútovej jazdy do firmy, by ho to rozptyľovalo a nemohol by nerušene myslieť na Microsoft.

Moritz zjavne pracoval tak, ako mu poradil kedysi v 70. rokoch vydavateľ novín v Británii, pri pohovore na miesto redaktora: “byť vami, vezmem ponuku na štúdium v Amerike a nikdy by som sa neobzeral dozadu”. V jednom z rozhovorov sa Moritz vyjadril, že každá zrealizovaná investícia je minulosťou a on sa pozerá len na budúcnosť, nemá žiadne privilégiá za minulé úspechy a jediné čo ho zaujíma je zajtrajšok. Pri posudzovaní investičných príležitostí sa vždy pýtal sám seba, či služba a produkt jeho nového projektu niekoho v budúcnosti môže zaujímať. Zaplatí za tie služby niekto? Existujú zákazníci pre tento výrobok?



Sám priznáva, že sa dokázal zle rozhodnúť a “spálil” peniaze v niekoľkých startupoch. Ako s humorom jemu vlastným hovorí, v deväťdesiatych rokoch ste mohli do Silicon Valley poslať šimpanza rozhodovať o investíciách a spravil by z vás miliardára.







Nové príležitosti v budúcnosti vidí Moritz najmä v Číne, kde Sequoia už v roku 2005 otvorila svoju kanceláriu. Moritz sa niekoľkokrát vyjadril, že Kalifornia by si mala brať Čínu za vzor, čo v komunite Silicon Valley vyvolalo vlnu odporu, no je zjavné, že Moritz sa pragmaticky len pozerá na výnos, zisk a návratnosť investícií. To že politické prostredie, či otázka osobnej slobody a ľudských práv sú na inej úrovni neberie do úvahy. Kontroverzné kroky mal Moritz aj v iných prípadoch, okrem iného podporil finančne legislatívu zakazujúcu v San Franciscu stany bezdomovcov na chodníkoch.

Jednoducho mal vždy odlišný pohľad na svet. Veď kto by v 2008 vsadil na investíciu do “gaučového surfingu” – to je dnes Airbnb, alebo koho by zaujala firma, ktorá vyrába malé štvorvrtulové hračky ovládané mobilným telefónom – to je dnes Čínsky DJI. Nikdy nehľadajte to samozrejmé, skúste nájsť niečo mimo obvyklých mantinelov, hovorí Moritz.





Sequoia Capital počas svojej existencie investovala do spoločností, ktoré dnes majú kombinovanú hodnotu viac ako 1,4 bilióna dolárov. Za jeho úspechy ho kráľovná pasovala v roku 2013 za rytiera Rádu Bristkého Impéria a k Británii má dodnes Moritz úzke väzby. Podporuje univerzity, literárne ceny a štipendijné fondy pre sociálne slabších študentov. Je jedným z členov iniciatívy Giving Pledge, ktorá združuje aj Billa Gatesa a Warrena Buffeta, či iných 190 miliardárov, ktorí sa zaviazali venovať 50 % svojho majetku na dobročinné účely.



Bude každopádne zaujímavé sledovať budúce kroky tohto partnera vo firme Sequoia, ktorý v roku 2012 zverejnil informáciu, že mu bola diagnostikovaná neliečiteľná, no liekmi udržateľná choroba. Verme, že plodné roky Michaela Moritza ešte dlho budú pokračovať.