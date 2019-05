Prepojenosť škôl s firmami je kľúčová, študenti skončia pripravení na prax

dnes 19:01 -

Ak nechceme, aby nám školy odovzdávali do pracovnej praxe nepripravených mladých ľudí bez základných zručností, primárnou úlohou je nájsť riešenia, ako tomu zamedziť a vhodný prístup. To je záver konferencie Vzdelávanie pre trh práce, ktorá sa v uplynulých dňoch uskutočnila na Táľoch a akcentovala dôležitosť väčšej prepojenosti škôl a praxe v oblasti informačných technológií (IT). TASR o tom v pondelok informoval Slavomír Terezka, riaditeľ Asociácie spoločností IT priemyslu (ASIT). Cieľom stretnutia bola prezentácia výsledkov analýzy zameranej na požiadavky trhu práce na kvalifikačné štandardy, najmä odbornosti a zručnosti mladých.

Podľa Terezku analýza prezentovaná v rámci konferencie okrem iného ukázala, že mladí ľudia nevedia pracovať v tíme, chýbajú im IT zručnosti. Zlepšiť by sa mala aj prepojenosť školy s praxou.

"Firmy si neuvedomujú, že bez toho, aby kooperovali so školami, nemôžu ďalej fungovať. Za štyri roky si vedia odsledovať žiaka a je to oveľa výhodnejšie, ako keď do firmy prijmem neznámeho a nevyučeného človeka, s ktorým podpíšem zmluvu," konštatoval Terezka.

Dôležitosť komunikácie medzi školami a praxou potvrdil tiež riaditeľ jednej z úspešných škôl Slavomír Kožár zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.

"Každý zamestnávateľ má svoje predstavy a my ich musíme počúvať. V našej škole sa stretávame s podnikateľmi a hľadáme čo najväčší prienik zručností potrebných v praxi. Určite nevyhovieme každému, ale snažíme sa nájsť čo najviac spoločných bodov. Ak sa k nám zástupcovia firiem prídu pozrieť, získajú reálny obraz, čo môžu od študentov očakávať," reagoval Kožár.

Kde je situácia najkritickejšia, odhalila analýza, ktorú na konferencii predstavil Stanislav Drga, hlavný externý expert projektu a zároveň aj špecialista spoločnosti GOPAS-IT školiace stredisko.

"Z prieskumu vyplynulo, že momentálne trend v ekonomike je dynamizácia, je tu robotizácia, umelá inteligencia a školský systém je skostnatený a nevie využiť svoj potenciál. Treba zlepšiť prepojenie praxe so školami a primárne aj v IT sektore. Školy by sa mali stať partnerom firiem, majú totiž to najcennejšie, čo je aktuálne na trhu, a to ľudský kapitál, len ho treba vypilovať prostredníctvom praxe a školstva," zdôraznil Drga.

Podľa neho jednou z možností je vytvorenie tzv. Open Labov, ktorých odborní zakladatelia chcú odovzdať čo najviac informácií a skúseností mladším generáciám. Dať dokopy šikovné tímy a talenty.