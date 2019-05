Najviac medzinárodných podujatí sa vlani konalo v Paríži a vo Viedni

dnes 13:16 -

Rakúska metropola Viedeň bola aj v minulom roku druhým najobľúbenejším kongresovým mestom na svete. Uvádza sa to v pondelok uverejnenej štatistike medzinárodnej kongresovej asociácie ICCA. Viac podujatí medzinárodných organizácií sa v minulom roku konalo len v Paríži.

Podľa štatistiky ICCA sa vo Viedni uskutočnilo 172 kongresových udalostí, v Paríži ich bolo 212. Za nimi nasledoval Madrid so 165 podujatiami a Barcelona so 163 akciami. Na ďalších miestach boli Berlín so 162, Lisabon so 152, Londýn so 150, Singapur so 145 a Praha so 136 podujatiami.

Podľa krajín sa počtom medzinárodných kongresov umiestnilo Rakúsko 240 akciami na 16. mieste. V tejto štatistike sú na prvom mieste Spojené štáty s 947 akciami, na druhom mieste bolo Nemecko so 642 a Španielsko s 595 podujatiami.