Silicon Valley bude mať už čoskoro svoju vlastnú burzu

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 10:24 -

Long-Term Stock Exchange (LTSE) musí ešte dostať povolenie od Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC), aby sa stala národnou burzou. Až následne sa jej umožní kótovanie a bude pôsobiť ako miesto pre nákup a predaj akcií.



„Budujeme trh, na ktorom sú spoločnosti odmenené za to, že sa rozhodnú inovovať, investovať do svojich zamestnancov a nasadiť budúci rast,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ LTSE Eric Ries. Ries je podnikateľ v San Franciscu a autor knihy The Lean Startup, knihy, v ktorej obhajuje vytvorenie burzy ako LTSE.



Jedným z unikátnych a potenciálne sporných návrhov platformy je jej zameranie na dlhodobé hlasovacie práva. V skratke ide o to, aby mali akcionári tým viac hlasovacích práv, čím dlhšie budú vlastniť akcie. Hovorca LTSE Steve Goldstein povedal, že burza bude klásť dôraz aj na štandardy riadenia, ako sú udržateľnosť, platy manažérov a rôznorodosť.

Ďalším krokom burzy je predloženie noriem pre kótovanie SEC. Goldstein povedal, že presné pravidlá ešte nie sú sformulované, ale burza očakáva, že prvých klientov prijme do konca roka.

LTSE so sídlom v San Franciscu sa stane 14. akciovým trhom krajiny. Americkému obchodovaniu s cennými papiermi dominujú trhy, ktoré prevádzkujú burza New York Stock Exchange, Nasdaq a Cboe, ktoré predstavujú kombinovaný podiel viac ako 60 % objemu. IEX, burza známa vďaka knihe Michaela Lewisa Flash Boys, bola schválená za národnú v roku 2016, pričom v súčasnosti predstavuje približne 3 % amerického obchodovania s akciami.





LTSE nie je jedinou burzou, ktorá čaká na schválenie regulačným orgánom. V januári banky, maklérske spoločnosti a obchodné spoločnosti oznámili plány na vlastnú členskú burzu Members Exchange. Pridaním ďalších obchodných miest sa komplikuje zložitosť už aj tak rozdrobeného amerického akciového trhu.

Americké technologické spoločnosti, z ktorých mnohé majú svoje korene na západnom pobreží, sa už dlho zaujímali o proces kótovania akcií, ktorému dominujú investičné banky Wall Street a burzy na východnom pobreží. Obávajú sa vysokofrekvenčného obchodovania (HFT), aktivistických investorov a tlaku na dosiahnutie krátkodobých štvrťročných výsledkov na úkor dlhodobo udržateľného rastu. Spoločnosť, ktorá stojí za LTSE, získala peniaze od významných technologických investorov vrátane rizikového kapitálu od Marca Andreessena a zakladateľa fondu Petra Thiela.

Nie všetci súhlasia s tým, že trhy sú príliš zamerané na krátkodobý charakter, keďže investori v ostatných štvrťrokoch sa zameriavali na kótovanie spoločností, ktoré pália peniaze. Rada pre inštitucionálnych investorov argumentovala, že hlasovací mechanizmus LTSE by mohol poškodiť akcionárov tým, že zakladateľom dá do rúk príliš veľkú moc.