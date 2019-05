S Čínou sme presne tam, kde chceme byť, tvrdí Trump

Zdroj: SITA

Foto: SITA/AP

dnes 9:46 -

Americký prezident Donald Trump vyjadril spokojnosť s vývojom v čínsko-americkom obchodnom spore po tom, čo USA zvýšili clá na čínske dovozy a posledné kolo rokovaní zástupcov oboch krajín sa skončilo bez dohody. „S Čínou sme presne tam, kde chceme byť. Uvedomte si, že porušili dohodu a snažili sa nanovo otvoriť rokovania,“ napísal Trump na sociálnej sieti Twitter.

USA s účinnosťou od piatku zvýšili clá na čínske tovary, ktorých dovoz má hodnotu 200 mld. USD ročne, z 10 na 25 %. Americký Úrad obchodného zástupcu medzitým oznámil, že na základe poverenia od federálnej vlády pripravuje zvýšenie ciel na ďalšie čínske tovary v objeme 300 mld. USD. To by znamenalo, že reštriktívne clá budú pokrývať takmer celú hodnotu čínskych vývozov do USA. Čína už vyhlásila, že pristúpi k odvetným opatreniam, podrobnosti však zatiaľ nie sú známe.

Náklady vyšších ciel budú znášať americké spoločnosti, ktoré dovážajú produkty z Číny a podľa ekonómov je pravdepodobné, že minimálne časť z nich prenesú na zákazníkov, uviedla agentúra AP. To nespochybňuje ani hlavný ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow. Na otázku televízie Fox, či súhlasí s názorom, že clá zaplatia americké firmy a spotrebitelia odpovedal: „Áno, do istej miery. Nevravím, že nie. Obidvom stranám to spôsobí škody“. Washington však podľa neho má záujem pokračovať v dialógu s Čínou a je „vysoká pravdepodobnosť“, že Trump sa s čínskym prezidentom Si Ťin-Pchingom stretne koncom júna v rámci summitu skupiny G20 v Japonsku.

