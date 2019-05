Marek Krajčí sa v prípade stratifikácie obáva dlhšieho čakania na výkony

dnes 15:01 -

Poslanec hnutia OĽaNO Marek Krajčí sa v prípade stratifikácie nemocníc obáva dlhšieho čakania na výkony. Uviedol to v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12, kde diskutoval s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou. Šéfka rezortu však v reakcii informovala, že pripravujú vyhlášku s maximálnymi čakacími dobami.

Krajčí konštatoval, že špecializované výkony budú v prípade stratifikácie koncentrované v desiatich regionálnych a národných koncových nemocniciach. "Sú to naše štátne rozpadávajúce sa nemocnice s plesnivými stenami, s obrovským investičným dlhom nemocníc," pripomenul. Už teraz sú podľa neho napríklad v martinskej nemocnici čakacie lehoty na výmenu bedrového kĺbu 316 dní a obáva sa, aby sa to ešte nezhoršilo. "Keď sa naozaj nezainvestuje, nezmení sa organizácia práce a naozaj to nebudú kvalitné nemocnice, ktoré môžu mať oveľa väčšiu priepustnosť operačných sál, môže sa stať, že pacienti by dlhšie čakali," povedal Krajčí.

Preto by sa podľa neho mali v prípade stratifikácie zadefinovať maximálne čakacie lehoty. "Dopredu treba povedať, na čo má pacient nárok a to treba veľmi prísne sledovať, keď sa bude reprofilizácia a stratifikácia diať," upozornil poslanec. Krajčímu chýba aj zadefinovanie financovania nemocníc. "My si musíme jasne povedať, koľko financií a kde musíme investovať," dodal.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská v reakcii nesúhlasila, že sa premenou nemocníc môžu zväčšiť čakacie lehoty. Ministerka uviedla, že presne vedia, koľko lôžok v daných odbornostiach budú v nemocniciach potrebovať. Šéfka rezortu upozornila, že pripravujú vykonávacie predpisy. "V rámci týchto vyhlášok bude presne napísané, koľko postelí v danom čase potrebujeme v danej odbornosti," povedala Kalavská.

Ministerka ďalej uviedla, že pripravujú aj ďalšiu vyhlášku. "Máme rozsah výkonov, kde budeme sledovať počty a na základe plnenia týchto počtov sa bude zazmluvňovať alebo odzmluvňovať daný výkon," informovala. Pre tieto výkony je podľa šéfky rezortu taktiež nachystaná vyhláška s maximálnymi čakacími dobami. "Prvýkrát si dá ministerstvo zdravotníctva jasné pravidlá, aké môžu byť čakacie doby na výkony, a keď tieto čakacie doby presiahnu požadovaný rámec, poisťovňa bude musieť zazmluvniť ďalšie zdravotnícke zariadenia," povedala Kalavská. Ministerka tiež konštatovala, že sa budú snažiť, aby sa čakacie doby skracovali.