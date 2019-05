Poistný sektor v Luxembursku v 1. štvrťroku podporil "efekt brexitu"

dnes 10:31 -

Poistný sektor v Luxembursku v 1. štvrťroku 2019 citeľne podporil "efekt brexitu". Uviedla to luxemburská komisia pre poistenie (CAA), podľa ktorej sa v prvých troch mesiacoch roka zvýšil výber neživotného medzinárodného poistného až na štvornásobok vlaňajšej úrovne.

Celkové poistné v neživotnom sektore vrátane domáceho luxemburského trhu pritom medziročne vzrástlo o 218 %. A to najmä vďaka udeleniu licencií firmám, ktoré si zakladajú centrály v Luxembursku pre rozhodnutie Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu (EÚ).

Z toho výber neživotného poistenia v licencovaných zahraničných spoločnostiach sa zvýšil až o 323 % na 3,39 miliardy eur, povedala CAA, ktorá očakáva, že tento trend bude pokračovať, alebo dokonca sa ešte zrýchli v najbližších dvoch rokoch.

Súhrnné poistné v Luxembursku vrátane životného vzrástlo za tri mesiace do konca marca 2019 o 46 % na 9,43 miliardy eur.

Británia by mala na konci októbra opustiť EÚ, ale mohla by využiť prechodné obdobie do roku 2021 alebo do roku 2022.

Vyhliadky na stratu prístupu na jednotný trh Únie pre firmy so sídlom na Britských ostrovoch prinútili niektoré spoločnosti presunúť svoje registrované centrály do iných štátov EÚ. Luxembursko zaznamenalo najmä veľký prílev poisťovní z Británie.

Luxemburské združenie poisťovateľov vo svojej výročnej správe v marci uviedlo, že privítalo 15 nových členov vrátane londýnskych spoločností Hiscox a RSA. Vďaka tomu celkový počet jeho členov stúpol na 84.

Údaje z britskej centrálnej banky Bank of England zase minulý mesiac ukázali, že kvartálne príjmy z neživotného poistenia v Spojenom kráľovstve mali v roku 2017 hodnotu približne 20 miliárd eur.