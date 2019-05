Reuters: Sedem bánk dostane pokutu za manipuláciu s kurzami mien

Zdroj: Reuters;ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 10:59 -

EK, ktorá prípad vyšetruje viac ako šesť rokov, sa k správe odmietla vyjadriť. Za tieto praktiky už niektoré banky pokutovali v Spojených štátoch. V EÚ sa problém podľa Reuters týka Barclays, Citigroup, HSBC, JPMorgan, Royal Bank of Scotland, UBS a jednej malej japonskej banky. Pokuta by sa mohla vyšplhať do výšky desiatich percent ich celkového ročného obratu. Za priznanie porušenia im ale vymeraná pokuta môže byť o desať percent znížená.

Ďalšie banka, švajčiarska Credit Suisse, už dávnejšie vyhlásila, že o pochybení nenašla žiaden dôkaz. Proti pokute teda bojuje. Podľa Reuters nie je jasné, či EK tento prípad uzavrie včas, aby švajčiarskej banke uložila pokutu v nasledujúcich týždňoch. Tak ako komisia, odmietli informáciu komentovať aj banky Barclays, Citigroup, JPMorgan, Royal Bank of Scotland a HSBC.

Podľa zdroja Reuters je možné, že EK nevydá verdikty o bankách v jeden deň, ale rozhodovanie rozloží na niekoľko týždňov.

Kvôli manipulácii s devízovými kurzami euro-dolár v období rokov 2007 až 2013 boli vlani v Spojených štátoch pokutované banky Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JPMorgan, Royal Bank of Scotland a UBS. Celkovo im úrady vymerali pokutu 2,8 miliardy dolárov. Podľa zistení amerických regulátorov boli machinácie dohadované prostredníctvom chatovacích miestností s takými názvami ako "Kartel", "Mafia" alebo "Klub banditov".