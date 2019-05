Šijú pre známe odevné značky, zarábajú najmenej na svete

Zdroj: QZ

Zatiaľ čo vláda dohliadala na to, ako pritiahnuť globálne investície, nijako sa táto aktivita neprejavila v prosperite zamestnancov. Podľa štúdie zo Sternovho centra pre podnikanie a ľudské práva v New Yorku, sú najslabšie platení pracovníci v odevnom priemysle, neraz zarábajú iba 26 dolárov mesačne.





Autori správy sa špecificky zamerali na priemyselný park Hawassa, ktorý bol postavený na podporu vývozu a na výrobu v továrni s vysokým podielom ľudskej práce. Ide o oblasť textilu, kože a spracovania poľnohospodárskych výrobkov. Park sa nachádza vyše 200 kilometrov južne od hlavného mesta Addis Abeba a má v súčasnosti 25 000 zamestnancov, ktorí vyrábajú odevy pre svetové značky, vrátane mien ako Levi's a Guess. Správa uvádza, že v začleňovaní Etiópie do globálneho dodávateľského reťazca v textilnom priemysle, vláda a výrobcovia nedokázali zohľadniť kritické pracovné podmienky. Okrem nízkych miezd sa pracovníci sťažovali na to, ako s nimi zahraniční manažéri zaobchádzajú, že nedostávajú primerané školenia, čo viedlo k nepriateľskému pracovnému prostrediu. So slabým zastúpením odborov sa zamestnancom nedarí presadiť svoje požiadavky.



Zistenia z tejto správy nevyznievajú dobre pre Etiópiu, ktorá sa snaží dostať do hľadáčika záujemcov o výrobu odevov. Na základe silného globálneho dopytu po lacnej móde, relatívne skromných nákladov na založenie tovární na odevy a množstva nízkokvalifikovaných pracovných miest, plánuje Addis Abeba zvýšiť vývoz oblečenia na celkovo 30 miliárd dolárov ročne zo súčasných 145 miliónov USD.





Vláda pod vedením premiéra Abiy Ahmeda iniciovala aj sériu bezprecedentných reforiem zameraných na zvýšenie hospodárskeho rastu, zlepšenie konkurencieschopnosti a vytvorenie pracovných príležitostí. Regionálni susedia, ako napríklad Rwanda a Keňa, tiež majú záujem o rozšírenie svojich výrobných odvetví. V tomto konkurenčnom boji vznikajú odvážne sociálne experimenty, ale pretrváva nízka úroveň miezd. Nedávny prieskum viac ako 1 000 pracovníkov v textilnom a odevnom priemysle v 52 továrňach v troch regiónoch zistil, že 65 % z nich zarobí menej ako 70 USD mesačne. Afrika je „nová Čína“, tvrdia autori štúdie, podľa ktorých by sa mali poučiť z minulých chýb národov ako Čína, Bangladéš a Kambodža pri budovaní udržateľného výrobného modelu.