Uber na burze: Budeme svedkami ďalšieho sklamania?

Uber si aj napriek spomaľujúcemu sa rastu a viacerým rizikovým faktorom pri IPO verí. Ohodnotenie svojich akcií nastavil vysoko. Dokáže líder zdieľanej ekonomiky zvíťaziť alebo sa len márne snaží predať akcie za príliš vysokú cenu? Počiatočná verejná ponuka (IPO) americkej spoločnosti Uber Technologies bude pravdepodobne štvrtou najväčšou verejnou ponukou od roku 2011. Predstihujú ju len spoločnosti ako Alibaba, Softbank a Facebook.

„Uber počíta so vstupom investičného kapitálu korporácie PayPal a to v signifikantnej výške 500 miliónov dolárov. Táto svetovo známa platobná brána môže definitívne pomôcť Uberu v boji o investorov svojím know-how. Získa tak platobnú metódu, ktorá sa používa vo viac ako sedemdesiatich krajinách sveta. Spolupráca s PayPal môže pomôcť etablovať Uber na svetovom trhu. PayPal na druhej strane získa nových zákazníkov pre svoje digitálne platby,“ hovorí pražský analytik Saxo Bank, Martin Sklenář.

Generálny riaditeľ PayPalu Dan Schulman považuje kúpu akcií Uber za začiatok novej komerčnej spolupráci v oblasti platieb a na vývoj digitálnej peňaženky pre Uber.

„Pôvodné scenáre hovorili o IPO na úrovni 120 miliárd dolárov, ktoré sa ale časom zredukovali na dnes odhadovaných 80 až 90 miliárd. Avšak aj toto „nižšie“ ohodnotenie je stále vysoké, pretože takúto kapitalizáciu dosahujú dlhodobo úspešné globálne korporácie. Podľa súčasnej valuácie by sa Uber porovnával s gigantami typu Starbucks, American Express, Deutsche Telecom alebo Volkswagen“, upozorňuje M. Sklenář.

Dôvodov zníženia ceny akcií je podľa neho niekoľko:

- porovnanie s menším rivalom Lyft INC., ktorého výsledky sú mesiac po IPO stále nepresvedčivé,

- akcie Uberu klesli o 22 percent, čo ukazuje na nereálnosť prvotných odhadov,

- investori sú voči súčasnej valuácii Uberu, ktorá je dvakrát väčšia ako trhová kapitalizácia akcií TESLA INC (na úrovni 45 mld. dolárov), alebo dokonca Goldman Sachs (na úrovni 72mld USD), skeptickí.

Uber totiž funguje už desať rokov a stále nevytvára zisky. Jeho príjmy pochádzajú z objednávok resp. z cestovného plateného zákazníkmi. Vzhľadom k tomu, že už pol roka dochádza k spomaleniu rastu, predpokladáme, že rast výnosov firmy v tomto roku dosiahne približne 21 percent, čo predstavuje výnosy vo výške 13,6 mld. dolárov.

Kľúčovou konkurenčnou výhodou spoločnosti Uber je možnosť predať investorom to, čomu sa hovorí "efekt veľkosti trhového lídra". Ide o myšlienku, že vodiči aj zákazníci preferujú tie najväčšie siete, podobne ako je tomu pri platformách Facebooku alebo PayPal. To je magnetom pre investorov: sieťový efekt je tak jedinou vec, ktorá ospravedlňuje ohodnotenie firmy.

Uber versus Lyft

Uber môžeme porovnať len s jedinou verejne obchodovanou firmou, a tou je Lyft. Nemá zmysel porovnávať ho s akoukoľvek inou spoločnosťou. Pomer hodnoty Uberu a predpokladaných výnosov (EV/tržby) za tento rok predstavujú 5,1. V porovnaní so spoločnosťou Lyft je to menej, keď jej EV/tržby dosahuje 5,9. Znamená to, že je Uber lacný? Nie celkom.

Uber v prvom štvrťroku vykázal medziročný rast o 18 percent. Lyft predpokladá, že v prvom štvrťroku dosiahol rast vo výške 86 percent. Uber v podstate žiada investorov o podobné hodnotenie ako jeho konkurent, avšak pri výrazne nižšej miere rastu. Ak sa pozrieme na vývoj cien akcií spoločnosti Lyft od vstupu na burzu, môžeme usudzovať, že hlad po nových dopravných sieťach je malý. Aj preto nie je pomer rizika a výnosu pri IPO Uber dostatočne atraktívny.





Autorom je Peter Garnry, akciový stratég Saxo bank.