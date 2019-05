Štátne vlastníctvo: Bola to cesta k záchrane, ale skončila úpadkom

Zdroj: HOR

Keď koncom roka 2018 začali spoločnosti autorizujúce platby kreditnými kartami voči leteckej spoločnosti Flybe z Británie uplatňovať svoje právo „zadržať“ platby od majiteľov kreditných kariet a požadovať od Flybe vyššie úrovne zábezpeky, manažment si uvedomil, že je len otázkou času, kedy ich banky a leasingové spoločnosti posunú do reštrukturalizácie. Odtiaľ je to už iba kúsok na šrotovisko. Preto sa vedenie Flybe rozhodlo aktívne hľadať východisko predajom spoločnosti inému investorovi s cieľom udržať v čo najväčšej miere pracovné miesta, penzijné fondy pre 1400 dôchodcov a ďalší chod firmy.



Z ponúk, ktoré firma zozbierala sa vzhľadom na krátkosť času, podmienky na trhu a ponúkanú formu, presadila ponuka od konzorcia pod názvom Connect Airways, kde sa spojili Virgin Atlantic, Stobbart Holding a Cyrus Capital. V priebehu prvých mesiacov roka 2019 sa dohodla schéma, ktorá umožnila Connectu prevziať kontrolu nad prevádzkou lietadiel Flybe, zároveň poskytnutím premosťovacieho úveru dala „do kľudu“ veriteľov a dokázala čo najplynulejšie pokračovať v letovej obsluhe destinácií, do ktorých Flybe lieta.





To že podmienky na nebi nad Britániou nie sú jednoduché dokazuje aj fakt, že samotné Virgin Airlines nie sú dnes ziskové a preklopenie do čiernych čísel sa neočakáva pred rokom 2021. Príčinami sú nižší dopyt spotrebiteľov po lietaní, najmä vzhľadom na zhoršenie kurzu libry voči euru a doláru, neistota v súvislosti s legislatívnymi zmenami okolo Brexitu a rast cien paliva.



Vo Flybe sa po uzavretí dohody s Connectom začal proces úsporných opatrení a Flybe sa rozhodla postupne zo svojej flotily vrátiť všetky prúdové lietadlá typu Embraer 195 a ponechať si najmä ich turbovrtuľové Q400. Ak sa koncom roka 2019 podarí získať všetky súhlasy regulátorov, stane sa Flybe súčasťou Virginu, lietadlá postupne budú rebrandované a ich hlavnou úlohou bude privážať cestujúcich z regionálnych letísk na dve hlavné medzinárodné letiská do Manchestru a Londýna, odkiaľ lieta Virgin do zahraničia. Virgin a jej partneri v konzorciu Connect na získanie aktív Flybe vynaložia celkovo 2,8 milióna libier a na odkúpenie 100 % akcií ďalších 2,2 milióna.

Už v apríli Flybe oznámil, že bude redukovať svoju prítomnosť na niektorých letiskách v menších mestách a z 28 doteraz obsluhovaných letísk sa zrejme stane 24. Prevádzkovatelia regionálnych letísk v Británii majú ešte v čerstvej pamäti krach aeroliniek Monarch, z ktorého sa niektorí dodnes spamätávajú a hľadajú všemnožne náhradu za cestujúcich, ktorí s Monarchom lietali. Prísť o ďalších cestujúcich Flybe by bola tvrdá rana v priebehu dvoch rokov. I keď si za svoje občasné výpadky a meškania Flybe od zákazníkov získala prezývku FlyMaybe, je regionálny prepravca obľúbený najmä u obchodných cestujúcich, ktorý využívali aj lety na kontinent do Amsterdamu či Paríža, ale aj do cieľov v Taliansku, Nemecku, Portugalsku, Čechách a Španielsku. Ročne jeho služby využilo 8 miliónov zákazníkov.

Zatiaľ sa zdá, že niekoľko dňové problémy na niektorých letiskách boli skutočne len krátkodobé a spôsobené údajným nedostatkom pilotov. Predaj leteniek na zimnú sezónu naznačuje, že Flybe bude lietať ďalej.





Iný príbeh sa odohráva v Taliansku, kde „vlajkový prepravca“ Alitalia je od mája 2017 v úpadku. Konkurencia zo strany medzinárodných leteckých spoločností a low costov položila Alitaliu na lopatky a poslednú ranu firme uštedrili odborári, ktorí nesúhlasili s opatreniami, ktoré navrhoval manažment. To malo znamenať, že sa počet zamestnancov zredukuje z 12 500 na približne 11 500 a zamestnanci celoplošne prídu o 8 % zo mzdy. Vláda v Ríme zatiaľ udržala lietadlá vo vzduchu a pridelila Alitalii úver vo výške 1 miliardy USD (ten je dnes predmetom previerky zo strany Európskej Komisie pre podozrenie z protizákonnej štátnej pomoci) a začala hľadať cestu k záchrane. Lehota na celý proces bola v dnešných dňoch predĺžená do 15.6.2019 a talianske železnice Ferrovie dello Stato, áno čítate dobre železnice v rukách štátu, majú do polovice júna predložiť spolu s Delta Airlines podnikateľský plán na opätovné rozbehnutie prevádzky Alitalie. Podľa vyhlásenia ministerstva dopravy sa do konzorcia s Ferrovie dello Stato a Delta Airlines hlásia aj iné súkromné spoločnosti, no žiadne detaily zatiaľ na verejnosť neprenikli.

Rozdiel v prístupe spomenutých dvoch spoločností k problémom je viditeľný a ukazuje, že súkromný kapitál je akčnejší a efektívnejší než úradníci presúvajúci peniaze daňových poplatníkov.