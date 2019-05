Made in China 2025: Impozantný plán ako dostať umelú inteligenciu do zdravotníctva

Zdroj: wired;HOR

V jedno sychravé sobotné ráno v provincii Henan na severe Číny sa pán Liu náhli do polikliniky v jeho okresnom meste, kde ho čaká už druhá zdravotná prehliadky v tomto roku. V poliklinike mu spravia všeobecnú prehliadku, ECG, odoberú vzorky krvi, moč a zmerajú krvný tlak. Pán Liu vraví, že v jeho veku (68 rokov) je dobré vedieť, ako na tom je. Napriek tomu, že ho dlhé roky trápil vysoký krvný tlak a chronická bolesť nôh, nikdy v živote nebol vo veľkej mestskej nemocnici, ktorá je vzdialená pol hodiny cesty autom a kde by ho prehliadka stála nemalé peniaze. Prehliadky spustené pred rokom v jeho dedine, ktorú aj on dnes absolvuje, sú zdarma.

To čo pán Liu nevie, je, že mobilná ambulancia postavená pred pár mesiacmi v jeho dedine je súčasťou firmy WeDoctor, ktorá patrí pod čínskeho digitálneho giganta Tencent. Pán Liu o Tencente nikdy nič nepočul a nič nevie ani o WeDoctor. Naopak Wedoctor pozná pána Liu veľmi dobre, dá sa povedať, že až do poslednej kostičky.







V apríli 2017 uzavrel WeDoctor zmluvu s lokálnou vládou a na jej základe poskytuje v provincii zdravotnú starostlivosť, zdravotné poistenie, vzdelávanie v oblasti prevencie a dodávku liekov. Všetky údaje, ktoré boli na základe prehliadky pána Liu zozbierané sa prenášajú do cloudu kde WeDoctor dokáže na základe osobného čísla okamžite poskytnúť lekárom informácie napríklad o krvnom obraze pacienta. Všetky údaje sa spracúvajú v takzvanom pomocnom systéme pre všeobecného lekára a pomocou nástrojov umelej inteligencie ich WeDoctor poskytuje všetkým všeobecným lekárom v oblasti Jia odkiaľ pochádza aj pán Liu. Lekár musí len do systému zadať príznaky, na ktoré sa pacient sťažuje, prípadne, ktoré lekár zistil a systém mu poskytne návrhy diagnózy a návrhy liečby. Z príznakov umelá inteligencia systému skombinuje a vypočíta s presnosťou 90 %, akou chorobou pacient trpí a aké by mal dostať lieky, pričom systém vyberá z 5000 príznakov a 2000 chorôb v jeho databáze. Ako sa vyjadril miestny doktor Zhang, systém WeDoctor mu uľahčil život a odkedy ho používa, má väčšiu istotu a dokáže robiť lepšie rozhodnutia.

Systém je súčasťou dvojitej snahy čínskej vlády a firiem o zlepšenie zdravotníctva a zároveň o vývoj AI programov pre komerčné využitie. Zákony v Číne nechránia osobné údaje do takej miery, ako v rozvinutých krajinách, čo umožňuje technologickým firmám rýchly rozvoj nástrojov umelej inteligencie a vláde to poskytuje ešte lepší prehľad o obyvateľstve krajiny. Firma WeDoctor vo svojich prezentáciách hovorí, že údaje v jej databáze sú členené podľa obcí, pohlavia, počtu absolvovaných prehliadok, no vláda nemá prístup k osobným údajom jednotlivých pacientov. Na základe telefónneho čísla a osobného čísla sa však dá dostať ku konkrétnej osobe a jej zdravotným záznamom, takže s ochranou súkromia to nie je až také stopercentné. Podľa informácií od pracovníkov WeDoctor sa obyvatelia dedín v oblasti Jia museli na prehliadku dostaviť, bez ohľadu na to, či pociťovali nejaké zdravotné ťažkosti.





Podobných iniciatív, ako je program WeDoctor je dnes v Číne veľké množstvo. Viac ako 130 firiem pracuje na implementácii umelej inteligencie do zdravotníctva, ako to stanovil vládou schválený plán „Made in China 2025“. Jednou z nich je aj firma Peredoc, ktorá vyvinula systém na identifikáciu uzlíkov v pľúcach pacientov, ktorí prešli CT-čkom. Podľa ich vyjadrenia sa objem dát získaných zo zdravotných prehliadok v Číne každé dva roky zdvojnásobí, no objem dát z rádiológie a tomografie rastie len o 4 % ročne.



Čína trpí nedostatkom lekárov, na 1000 obyvateľov ich má len 1,5 (Veľká Británia pre porovnanie má 2,8 lekárov na 1000 obyvateľov a Slovensko 3,5). Ako sa zvyšuje priemerný vek obyvateľstva, tak sa zvyšuje počet prípadov cukrovky, srdcovo-cievnych chorôb, no nedostatok lekárov neumožňuje adekvátnu liečbu. Z produktov Peerdoc nemajú benefit len lekári vo vzdialených provinciách na vidieku, ale má veľký význam aj pre veľké nemocnice v centrách miest. V Pekingskej nemocnici Shijitan sa napríklad rýchlosť vyhodnotenia skenu pľúc skrátila z 20 minút na doslova niekoľko sekúnd. Umelá inteligencia v systéme Peredoc totiž na výstupe z CT označí uzlíky v pľúcnom tkanive červenou farbou a lekár skontroluje, či označené body vyžadujú pozornosť a liečbu, alebo sú negatívne. Výsledky zatiaľ hovoria, že presnosť diagnóz pomocou Peredoc sa zvýšila na 94,9 % pri uzlinách pod 5mm a 99,7 % pri väčších útvaroch. Diagnostika lekárom dosahovala predtým presnosť 77,6 % pre menšie a 95,3 % pre väčšie uzlíky.





Čínska vláda má možnosť zasahovať do chodu súkromných firiem a rozhoduje aj o tom, ako sa naloží s údajmi vyzbieranými cez elektronické zdravotníctvo. Ak sa o krátky čas Čína stane lídrom v uvádzaní umelej inteligencie do lekárskych ambulancií a nemocníc, bude to aj vďaka jednoduchým roľníkom ako je pán Liu.

Firma WeDoctor bola založená v roku 2010 a pôvodne to bola aplikácia do mobilného telefónu, pomocou ktorej sa užívateľ mohol objednať na termín k lekárovi. Neskôr sa na ňu nabalili rôzne funkcie a prerástla do projektu e-health. WeDoctor patrí pod spoločnosť Tencent, ktorá je podľa trhovej kapitalizácie druhou najhodnotnejšou čínskou firmou.

Peredoc vznikol v roku 2017 ako projekt v nemocnici Čínskej Ľudovej oslobodzovacej armády, ktorá je jednou z najlepších v krajine. Peredoc poskytuje zobrazovanie a inteligentné nástroje na analýzu CT skenov pľúc pre viac ako 200 nemocníc v celej Číne.