Aj vďaka Onurovi a Šeherezáde: Návrat Turecka na mapu cestovných kancelárií

Zdroj: HOR

Foto: TASR/AP;TASR - Marián Holubčík

dnes 0:15 -

Turecko chce v roku 2023 pritiahnuť podľa vyjadrenia ministra pre cestovný ruch a kultúru 70 miliónov turistov. Mehmet Ersoy, ktorý sám podniká v cestovnom ruchu by tak chcel Turecko dostať pred také destinácie ako Taliansko, alebo Mexiko. Berúc do úvahy čísla z 2017, kedy do Turecka prišlo viac ako 37 miliónov turistov a z 2018, kedy to už bolo tesne pod 40 miliónov, tak to nie je vôbec nereálne.



Investície do infraštruktúry, ktoré sú dnes predmetom kritiky tomu zjavne vedia napomôcť. Nové letiská, či nové úseky diaľnic umožnia pohodlnejšie a rýchlejšie presuny turistom a návštevníkom. Takmer pravidelne sa uverejňujú správy o nových archeologických objavoch na území dnešného Turecka a čuduj sa svete, aj pri stavbách takého významu, ako je tunel pod Bosporom sa odhalené pamiatky na Byzanciu nezaliali betónom, ako je to bežné u nás.





Turecké ministerstvo pre cestovný ruch a kultúru zároveň avizovalo, že pri dosiahnutí počtu návštevníkov na úrovni 70 miliónov osôb očakáva v sektore zisk až 70 miliárd dolárov. Dnes si sami Turci priznávajú, že hoci sú na 5. či 6. mieste na svete čo sa počtu návštevníkov týka, sú až niekde v druhej desiatke čo sa týka výnosov z cestovného ruchu. Nedávno menovaný minister Ersoy avizuje zmeny v komunikácii so svetom, zmeny v prezentácii zaujímavostí v krajine a tiež sa rozhodol založiť novú zastrešujúcu turistickú agentúru. Cieľom je posunúť príjmy z cestovného ruchu vyššie pomocou zmenenej ponuky a lepšiemu spôsobu reakcií na dopyt.







Rozpočet tejto agentúry bude zrejme 150 miliónov dolárov z čoho 30 miliónov natečie zo štátnej pokladne a zvyšok vložia súkromné spoločnosti podnikajúce v cestovnom ruchu a iné organizácie, ako napríklad Turecké aerolínie. Do riadiacej komisie zasadne 11 zástupcov zložených z radov ministerstva, hotelov, aerolínií a cestovných agentúr. Už čísla za prvý štvrťrok 2019 hovoria o nárastoch v príjmoch a počte návštevníkov oproti prvým trom mesiacom predošlého roka. Za trojmesačné obdobie 2019 prišlo do Turecka 6,6 milióna turistov, čo je nárast o 8,5 % v ročnom porovnaní. Súbežne sa zvýšili príjmy z cestovného ruchu o 200 miliónov dolárov na 4,63 miliardy USD.





Turecké charterové lety boli v roku 2018 subvencované štátom v čiastke 6000 USD na každý let z Európy do Tureckých destinácií v záujme opätovného rozbehu po ochladení záujmu cestujúcich po pokuse o štátny prevrat z roku 2016. Krajina sa postupne opäť dostáva do tempa zpred roka 2016 a využíva na to rôzne nástroje.



Asi ten najzaujímavejší sú turecké telenovely ako Tisíc a jedna noc, ktoré sa predávajú so viac ako 100 krajín sveta a znamenajú prísun 350 miliónov USD ročne pre Turecko. Navyše sa ukazuje, že v minulom roku sa vďaka Onurovi a Šeherezáde do Turecka vybralo viac ako 160 000 turistov z Argentíny, Brazílie a iných krajín Latinskej Ameriky, ktorí sa chceli pozrieť na krajinu, odkiaľ sú ich populárne postavy. Bol to 70% nárast počtu turistov z tohto regiónu a predpokladá sa, že v roku 2019 tento nárast bude až dvojnásobný.







Výkyvy v hodnote tureckej líry sa tiež do veľkej miery podieľajú na rastúcom počte zahraničných návštevníkov a poklese domácich dovolenkárov, ktorí musia uniesť 3-násobné nárasty cien za ubytovanie oproti predošlému roku. Líra zaznamenala 40% prepad voči zahraničným menám a domáca inflácia sa dotýka 20 %.



Zmeny kurzu britskej libry spôsobené rizikom Brexitu tiež vystrelili v tomto roku Turecko na druhé miesto v obľúbenosti britských dovolenkárov pred ich dlhodobého korunného princa Grécko. Oproti roku 2018 hlásia britskí operátori ako Thomas Cook až 27 %-ný nárast predaja zájazdov do Turecka. TUI Airways zvyšuje kapacitu sedadiel na lety do Antalye až o 45.000 do roku 2020.