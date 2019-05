Od vstupu do EÚ sa ceny potravín na Slovensku zvýšili o viac ako 37 %

dnes 10:31 -

Za 15 rokov od vstupu Slovenska do EÚ sa v krajine zvýšili ceny potravín a nealkoholických nápojov o 37,5 %. Vyplýva to z prieskumu Slovenského farmárskeho, družstva (SFD). Nákup v obchode, za ktorý Slováci pred pätnástimi rokmi zaplatili v prepočte 100 eur teraz vyjde na takmer 137,5 eura, pričom najviac zdražela zelenina takmer o 88 %. „Za posledných 15 rokov ale u nás ceny potravín a nealkoholických nápojov nerástli plynule. Počas piatich rokov bol zaznamenaný dokonca pokles cien na medziročnej báze,“ uviedla k výsledkom analytička SFD Eva Sadovská. V rámci zoskupenia V4 Slovensko zaznamenalo najpomalší cenový nárast potravín a nealkoholických nápojov.

Z ďalších potravín si najväčší nárast cien pripísalo ovocie o vyše 65 %. Neprehliadnuteľný nárast cien ale zaznamenali podľa SFD aj chlieb a cereálie o 67,5 %. Oleje a tuky za posledných 15 rokov zdraželi o takmer 44 %, káva, čaj a kakao o 42,5 % a ryby a morské plody o takmer 40 %. V súčasnosti sú na pultoch v slovenských obchodoch ale o takmer tretinu drahšie aj mlieko, syr a vajcia. Cukor a sladkosti sú drahšie ako v čase, keď sme vstupovali do EÚ o vyše štvrtinu. V prípade minerálok a džúsov bol vykázaný nárast cien o vyše 14 %. Najpomalší nárast zaznamenali mäsové výrobky, nakoľko v ich prípade bolo zaznamenané zdraženie o 11,3 %.

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v EÚ či eurozóne rástli pritom podľa SFD o niečo pomalšie ako u nás a to o 34,6 % a 28,5 %. „No na druhej strane až v prípade 16 krajín únie bolo zdražovanie potravín výraznejšie ako u nás,“ ozrejmila Eva Sadovská. Najmarkantnejšie zvýšenie cien potravín evidovali v rámci EÚ za posledných 15 rokov v Lotyšsku (o 101,7 %), v Maďarsku (o 91,4 %) a vyše osemdesiatpercentný nárast cien potravín bol zaznamenaný aj v Bulharsku. Naopak, v Írsku si obyvatelia nakupujú potraviny a nealko nápoje dokonca za nižšie ceny, a to o takmer šesť percent, ako pred 15 rokmi. Relatívne pomalé tempo zdražovania, zhruba do pätiny, bolo vykázané v prípade Portugalska, Holandska a Francúzska.

Aj v rámci zoskupenia V4 sme podľa SFD zaznamenali najpomalší cenový nárast potravín a nealkoholických nápojov. „Najrýchlejšie vzrástli ceny v prípade už spomínaného Maďarska a to o 91,4 %. V prípade Poľska sa jednalo o nárast cien potravín a nealko nápojov o 51,2 %, v prípade Česka o 44,7 %,“ doplnila Sadovská.