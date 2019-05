Z jednej z najväčších kryptobúrz ukradli Bitcoiny za 40 miliónov dolárov: Hackeri opäť úspešní, ale býčí trend pretrváva

Zdroj: Coinmarketcap;CNBC;CCN

Hackerom sa navyše podarilo získať aj časť užívateľských údajov, okrem iného kódy dvojfaktorového zabezpečenia používané pre prihlásenie do obchodnej platformy. Kryptoburza dokázala tok vysledovať do konkrétnej bitcoinovej peňaženky. "Hackeri mali trpezlivosť. Počkali si a dobre si načasovali kroky cez niekoľko, na prvý pohľad nezávislých užívateľských účtov v tú najlepšiu chvíľu", vyhlásila kryptoburza. "Celá transakcia je štruktúrovaná spôsobom, ktorý dokázal prejsť naším súčasným zabezpečením. V momente keď k nej došlo, spustil výber v našom systéme niekoľko alarmov. Okamžite sme všetky výbery zastavili," dodáva vo vyhlásení Binance.

Podľa kryptoburzy krádež prebehla v takzvanej "horúcej peňaženke", kde leží okolo 2 % celkového počtu Bitcoinov. "Horúca peňaženka" je na rozdiel od "studenej" pripojená k internetu.

Vkladanie a výber peňazí Binance na určitý čas pozastavili, obchodovanie ale na platforme naďalej beží. Firma tiež varovala, že hackeri môžu naďalej kontrolovať niektoré účty, ale zostatky jej používateľov podľa Binance nijako zasiahnuté nebudú.

Útok sa stal po nedávnej rally na Bitcoinu, cena digitálnej meny oproti minulému týždňu posilnila okolo 10 % a prekonala hranicu 6000 USD.





Zdá sa, že Bitcoinoví býci sú späť. Po dlhšom období sa ukázal rastový trend, ktorý dokonca ani útok na Binance nedokázal utlmiť. Prečo je úroveň na 6000 dolárov kľúčová? Odraz cez tento technicky významný cenový bod bol dlho očakávaný. "6000 bude pravdepodobne tvrdý oriešok, ktorý keď praskne, môžeme očakávať takmer určite silný nárast," vyjadril sa Tim Enneking z Digital Capital Management pre Forbes. Nie je sám, aj niektorí analytici veria, že príde rally. „Trh za posledné 1 - 2 mesiace zaznamenal výrazný vzostupný trend a zredukoval množstvo negatívnych správ z oblasti. Ak sa dostaneme nad úroveň 6 000 USD, mohli by sme naďalej obchodovať vyššie, pretože momentum a negatívne mediálne správy majú len obmedzený vplyv tlačiť cenu smerom dole,“ myslí si John Todaro z TradeBlock.

Býčie trendy sú najúčinnejšie, keď ignorujú protivietor a neustále rastú. To je presne prípad Bitcoinu, ktorého rast nezastavil ani hekerský útok na jednu z najväčších kryptobúrz. V rozhovore pre Fox Business, permanentný bitcoinový býk Mike Novogratz opäť vyslovil, že očakáva, že sa cena Bitcoinu do 18 mesiacov vráti na svoje historické maximum 20 000 USD.

Či už sa pozeráte na fundamentálnu alebo technickú analýzu, je ťažké nájsť dôvod prečo vsádzať v súčasnosti proti Bitcoinom. Tom Lee je partnerom a riaditeľom výskumu v investičnej spoločnosti Fundstrat Global Advisors. Podľa jeho názoru Bitcoin pravdepodobne do roku 2020 dosiahne nové historické maximá. K jeho optimizmu prispieva aj to, že v apríli sa Bitcoin dostal nad 200-denný plávajúci priemer, čo je "široko uznávaný býčí indikátor". Ako hlavné známky obratu vidí Lee technické indikátory vývoja na trhu s kryptomenou, zobchodované objemy a tiež situáciu v oblasti blockchainu.



Už na začiatku januára si Lee a jeho tím všimol, že rastú "zobchodované objemy blockchainu ako technológie, ktorú niektorí používajú pre predaj a nákup Bitcoinov". K tomu vraj dopomohol chaos vo Venezuele a Turecku, pretože v týchto krajinách "ľudia strácajú dôveru voči vlastnej mene a môžu sa obracať k Bitcoinom ako k jej alternatíve". Lee dokonca tvrdí, že spomínané dve krajiny stoja za 30 % rastu zobchodovaných objemov na Bitcoine. Tretím dôvodom na optimizmus je postoj inštitucionálnych investorov voči kryptomenám, rastie zobchodovaný objem na jedného klienta. Medzi ďalšie býčie indikátory radí Lee klesajúcu ponuku kryptomeny. V neposlednom rade tvrdí, že rastu ceny Bitcoinu by mohol pomôcť aj vývoj na akciovom trhu. V minulosti Bitcoin reagoval na veľké pohyby cien akcií a vraj sa dá čakať, že nakoniec zareaguje na tohtoročný vývoj na akciovom trhu.