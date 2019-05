Svetový hokejový šampionát prinesie milióny eur

Zdroj: SLSP

Podľa štúdie Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach priniesli Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji z roku 2011 Košiciam takmer 5 miliónov eur. Táto suma zahŕňa všetky výdavky návštevníkov okrem výdavkov na vstupenky na zápasy. Hokejový šampionát si pozrelo viac ako 400- tisíc divákov, z toho 291 227 v Bratislave a 115 477 v Košiciach. Rekordérom je prípade návštevnosti svetový šampionát v Prahe a Ostrave v roku 2004, kam zavítalo 552 097 divákov.

„Hokej patrí k najsledovanejším hrám sveta a prináša v prípade šampionátov usporiadateľským krajinám či sponzorom mimoriadne zisky. V tom je zahrnutý predaj vysielacích práv, sponzorské zmluvy, príjmy zo vstupného, tržby hotelov a reštaurácií či predaj suvenírov. Celková hodnota globálneho športového priemyslu dosahuje cez viac ako 500 miliárd eur, pričom zhruba 43 % z toho ukrajuje futbal a jedným z najvýnosnejším športom je aj práve hokej,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. Na šampionáte zarábajú aj predajcovia potravín. Tí predávajú výrobky s hokejovými symbolmi.





Už počas majstrovstiev v roku 2011 sa ukázalo, ako hotelieri a prevádzkovatelia reštaurácii či barov zvyšovali ceny. „V priemere ide v prípade ubytovania o dvojnásobné zvýšenie cien počas konania šampionátu. V niektorých prípadoch sme zaznamenali až trojnásobné navýšenie cien v ubytovacích zariadeniach. Zdraželo aj alternatívne ubytovanie, ktoré si ľudia vyhľadávajú prostredníctvom online platforiem,“ doplnila Buchláková. Tohtoročný prínos majstrovstiev je ešte predčasné hodnotiť, no rádovo by to pre obe mestá malo priniesť milióny eur.

Celkovo majú medzinárodné športové podujatia významný ekonomický prínos pre usporiadateľskú krajinu. Príkladom je Poľsko a Ukrajina, ktoré v roku 2012 organizovali Majstrovstvá Európy vo futbale. „Podľa London Brand Finance Institute zaznamenalo Poľsko vďaka futbalovým majstrovstvám spomedzi 100 skúmaných krajín nárast hodnoty národnej značky o 75 percent, čím sa jej cena zvýšila z 269 miliárd dolárov na 472 miliárd dolárov. Poľsko a Ukrajina investovali celkovo 30,2 miliardy eur do infraštruktúry a športových areálov,“ dodala Buchláková.

Najviac peňazí bolo vynaložených na modernizáciu dopravnej infraštruktúry, mestskú hromadnú dopravu, železnice a letiská. Výsledkom je väčší objem priamych zahraničných investícií v Poľsku, pretože zlá infraštruktúra bola pre zahraničných investorov najväčšou prekážkou.

