Čo je dopytom živená inflácia a prečo tlačí ceny smerom hore

Zdroj: HOR

Foto: getty images

dnes 0:17 -

Tak ako centrálne banky držia na nízkej úrovni úrokové sadzby a do ekonomiky vpúšťajú cez kvantitatívne uvoľňovanie, kúpu dlhopisov a cez iné nástroje nové a nové peniaze, tak sa objavujú príznaky dopytom živenej inflácie. Keď sa k tomu pridajú aj uvoľnené stavidlá v bankách, ktoré potrebujú cez poskytovanie úverov vykryť náklady na peniaze uložené v ECB, výsledkom je pretlak dopytu a ten ženie v mnohých sektoroch ceny smerom hore.



Dopytom živená inflácia má 5 hlavných spúšťačov:

Rast hospodárstva a ekonomických aktivít Nálada spotrebiteľov a „obavy z inflácie“ Rýchla expanzia ponuky peňazí (veľa peňazí naháňa nedostatok tovarov) Žiadaná značka medzi spotrebiteľmi (Apple si môže diktovať vyššie ceny kvôli imidžu) Technologický náskok (elektromobily Tesla sú značkou pre horných 10 000)

V rámci krajín euro zóny sa medziročne zvýšil objem likvidity peňazí meraných ukazovateľom M3 z 12 biliónov Eur v Apríli 2018 na 12,51 bilióna dnes. Je to o 4,25% viac a tých 510 miliárd Eur je pre lepšiu predstavu zhruba ročný hrubý domáci produkt Rumunska.

Prejavy sú v rôznych krajinách a odvetviach mierne odlišné, no spoločnou črtou je rast cien či objemu investícií. Jedným z prejavov v rámci eurozóny je napríklad trend v investíciách venture kapitálových fondov, kde sa v roku 2018 realizovalo menej transakcií, no mali vyšší priemerný objem ako rok predtým. Zrealizovalo sa 3.384 obchodov (rok predtým to bolo 4.567 obchodov), no objem vzrástol z 19,7 miliardy Eur na 20,5 miliardy. Fondy majú viac peňazí no „naháňajú“ menej transakcií. Venture Capital fondy ťažili aj z likvidity na burzách, keď objem „exitovaných“ investícií dosiahol v roku 2018 výšku 47,4 miliardy Eur (v roku 2017 to bolo len 17,9 miliardy). O nárast sa však v podstate postarali len dve transakcie Spotify a Adyen. Celkovo sa dá skonštatovať, že v tejto oblasti je trend opísateľný ako menej čo do počtu, no vo vyšších objemoch na jednotlivé transakcie.





Na Slovensku sa expanzia ponuky peňazí odzrkadľuje na trhu s nehnuteľnosťami. Počty dokončených bytov sú na najvyšších hodnotách a počet pripravovaných projektov neklesá. Národná banka Slovenska svojimi opatreniami núti banky znižovať objem hypotekárnych úverov a spotrebných úverov cez koeficienty zadlženosti v pomere k ročnému príjmu, či cez pomer úveru k hodnote nehnuteľnosti, no aj naďalej sa zdá, že máme vrstvu realitných investorov, ktorí byty kupujú na ďalší prenájom. Developeri by nám vedeli povedať, koľkí z kupujúcich si následne prihlasujú trvalý pobyt do ich novostavieb. Dopytom živená inflácia v tomto sektore sa prejavuje na vývoji cien nehnuteľností, ktoré podľa NBS v roku 2018 vzrástli o 5,2%. Pri miere inflácie 2,5% je tempo rastu cien nehnuteľností viac ako dvojnásobné a môže investorom do nehnuteľností priniesť pri troche šťastia výnos nad infláciou.

Európska centrálna banka musí bojovať s chýbajúcimi dvoma faktormi z vyššie uvedených piatich. Aj naďalej sa zdá, že eurozóna nerastie a odhad rastu bol zrevidovaný z 1,7 % na 1,1 % pre rok 2019 a nálady merané barometrami skôr hovoria o obavách ako o ružových vyhliadkach. Takže ECB stavila na tretí prvok a aj naďalej hodlá nútiť komerčné banky negatívnymi sadzbami za uložené prostriedky, aby ich banky radšej cez úvery vkladali do firemného či spotrebiteľského sektora.

Navyše sa aj vo vyhlásení ECB hovorí o tom, že rast v Európe je do veľkej miery závislý od udalostí, ktoré sama eurozóna nemá pod kontrolou. To sú napríklad hroziace clá a embargá medzi USA, Čínou, EÚ a zvyškom sveta, sankcie voči Iránu, Rusku a iným krajinám a podobné faktory. ECB očakáva, že sadzby zostanú nízke počas celého roka 2019. To bude investorov znovu nútiť vyhľadávať príležitosti na lepšie zhodnotenie svojich peňazí a zvyšovať objemy peňazí v transakciách, ktorých počet možno bude ešte nižší, než v roku 2018.