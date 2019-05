Nákupné zvyky vás stoja viac než len peniaze, ktoré miniete

Zdroj: How We Get To Next

Každý má svoje vlastné nákupné návyky. Niekto môže mať napríklad problém s tým, že má reklamovať, či nebodaj poslať späť obchodníkovi tovar s ktorým nie je spokojný. Nakupovanie, či už on-line alebo v kamennom obchode, má byť zážitkom. Dotýkať sa pekných vecí, cítiť vôňu čistoty, alebo sa len tak prechádzať medzi regálmi a potešiť sa pohľadom. Ale môže to byť aj forma nátlaku. Cenovky na tovare sa dajú využiť na ubezpečenie sa, ako sme na tom ekonomicky. Existuje veľa dôvodov, prečo ľudia nemajú radi nakupovanie. Napríklad keď miera konzumu prerastie až do nutkania do neustáleho nakupovania. Ide o nevedomé mechanizmy, ktoré vznikli v reakcii na ťažké životné situácie. Odhliadnuc od toho, v mnohých prípadoch sa nakupovanie stáva viac než len životným štýlom.



Ako a prečo nakupujeme, môže odrážať aj etiku a princípy. Napríklad nadmieru konzumní Američania svojimi výdavkami predbiehajú mnohé iné krajiny. V ich prípade je to zábava, ale aj kľúčový motor ich ekonomiky. Avšak aj tam už mnohí presadzujú menej konzumný život, alebo minimalistické nákupné zvyklosti. Obchody sú miesta, kde sa ľudia stretávajú. Majú rôzne zvyky aj hodnotové rebríčky. Inzerenti vedia, ako to využiť. Hlavne ak ide o on-line platformy. Internet ovplyvňuje naše nákupné návyky. Vezmime si taký Instagram, dnes je najväčším obchodným domom na svete. Platforma uľahčuje, viac než kedykoľvek predtým, vyhľadanie esteticky vydareného tovaru. Nikto však nezaručuje, že to, čo sľubuje na webe, bude spĺňať aj v reálnom svete.







Žijeme v zlatom veku cenovo dostupných špičkových dizajnérskych výrobkov. Určite ale poznáte zo svojho okruhu niekoho, kto už kupoval veci z Instagramu, a vzápätí to aj oľutoval. Že to nakoniec nebolo tak celkom ono. Je to test osobnej sily a sebaovládania. Prechádzať si vydarené obrázky a zároveň odolávať pocitu nutkania nákupu. Patetický fetiš, ktorý vás posúva do inej úrovne, prezentuje bohatší životný štýl. Instagram zvýšil naše povedomie o tom, čo majú naši priatelia a susedia, ale my to nemáme. Pomocou ad-trackingu a profilovaniu spotrebiteľov, budú tieto veci vyhľadávať vás, a nie naopak.

Kamenné obchody, alebo skôr nákupné centrá , sa už profilujú ako sprostredkovatelia „zážitkov“, aby prilákali spotrebiteľov späť do fyzického sveta. Zatiahnutie spotrebiteľov do týchto priestorov sa javí rovnako úmyselné ako sponzorstvo, ale bez toho, aby vám zaplatili. Ak ale dávate prednosť pohodliu, on-line predajca vyhráva. Na jednej strane poskytuje svoje služby chorým, starším, zdravotne postihnutým alebo ľuďom na vidieku, ktorí majú obmedzenejšie možnosti nakupovania. Potom je tu presvedčenie. Niekto možno bojkotuje Amazon za to, ako zaobchádza so svojimi pracovníkmi. Alebo naopak nakupovaním rôznych „lepších“ produktov pomáhame prežiť našej planéte. To je ale lož, „vedomé konzumné“ nepomôže ničomu bez systémových zmien. Nemôžeme si kúpiť lepšie miesto pre život, najmä ak väčšina ľudí si ani nemôže dovoliť „ísť zelenšou cestou“.





Nakupovanie nebude nikdy dokonalým odrazom našich predností. Ani byť nemôže. Kapitalizmus a marketing využijú naše túžby a naše nedostatky bez ohľadu na našu individuálnu silu a sebakontrolu. Ale nie je všetko tak čierne. Instagram v skutočnosti pomohol „vintage obchodom“, ktoré vsádzajú na opätovné použitie oblečenia a sú často nezávislé. Ľudia, ktorí ich navštevujú, sú neraz súčasťou komunity, ktorá chce niečo urobiť pre životné prostredie napríklad aj tým, že sa vyhýbajú obalovým materiálom.



Možno aj vy máte určite nákupné návyky, na základe ktorých ľudia presne vedia, kto ste. A teraz nie je reč o nejakom softvérovom sledovaní on-line nákupov. Po prečítaní knihy ju ponúknete do miestneho antikvariátu, či darujete miestnej knižnici. Podobne aj oblečenie, ktoré už nenosíte. Darovanie neziskovke, alebo ponúknutie miestnemu obchodu z druhej ruky. Ak to robíte všetko osobne, dostávate sa do povedomia. V obchode s noseným oblečením vedia, že peniaze, ktoré za predaj dostanete, použijete na nákup iného noseného oblečenia, alebo kúpy knihy z antikvariátu hneď vedľa. Nie, to neznamená, že sa budete vyhýbať on-line obchodom, ako aj nákupným centrám. Nemusí vás prejsť chuť nakupovať podľa obrázkov na Instagrame. Nikto z nás nemá presne rovnakú kombináciu nákupných zvyklostí a hodnôt. Nákup sa stáva stále viac digitálnym aktom, stráca to čaro osobného a špecifického.