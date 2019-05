Bankovka roka: Cenu za inováciu získala nová kanadská desaťdolárovka

Zdroj: QZ;BBC

"Organizácia berie do úvahy umelecké stvárnenie, dizajn, použitie farieb, kontrastu, vyváženosti a bezpečnostné prvky každej nominovanej bankovky," uviedla BBC.

Najnovšia verziu kanadskej desaťdolárovky vydali koncom minulého roka. Je na nej zobrazená Viola Desmondová, priekopníčka v oblasti sociálnej spravodlivosti. Bankovka je zaujímavá nielen tým, že je po prvý krát na nej žena, ktorá nemá vznešený pôvod. Tradične bol výber obmedzený na tváre akou je napríklad kráľovná Alžbeta II. V roku 1946 Desmondovú zatkli za to, že si odmietla sadnúť do časti kina vyhradeného pre obyvateľstvo tmavej pleti. Dostala pokutu "za pokus o podvádzanie provinčnej vlády" za rozdielnu cenu účtovanú medzi jednotlivými sekciami kina (rozdiel jeden cent). V roku 2010 jej už po smrti udelili milosť.







Na zadnej strane sa nachádza kanadské múzeum ľudských práv vo Winnipegu v Manitobe.

Nová bankovka s obsahom polyméru je purpurová a "len o zlomok väčšia ako susedné bankovky zo Spojených štátov", píše sa v oznámení International Bank Note Society (IBNS). "Začlenenie najnovších technologických štandardov, odvážne bezpečnostné funkcie sú ľahko kontrolovateľné a ťažko falšovateľné." Kanada tiež potvrdila, že aj jej ďalšie štyri nové bankovky budú mať vertikálny formát. Podobný trend už zaznamenali v krajinách ako Švajčiarsko, Kolumbia či Venezuela. Je to údajne praktickejšie, všetky stroje prijímajú bankovky vertikálne. Ale podľa rozhodnutia Bank of Canada rozhodnutie nepadlo na základe žiadneho konkrétneho technického dôvodu. Podľa hovorcu banky je to skôr kvôli portrétu Violy Desmondovej a je to „dobrý spôsob, ako ju odlíšiť“ od predchádzajúcich bankoviek. S každým novým súborom bankoviek sa „snažíme o inováciu“.



Bankovka sa dostala medzi favoritov súťaže "takmer od začiatku," uviedla IBNS. Na druhom mieste sa umiestnila 200 frankovka zo Švajčiarska, Nórska 500-ka, Ruská 100 rubľovka a 40 dolárová bankovka Šalamúnových ostrovov.