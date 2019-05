Počet živnostníkov v Únii aj na Slovensku klesá

dnes 12:31 -

Počet samostatne zárobkovo činných osôb na Slovensku, ako aj v celej Európskej únii (EÚ) medziročne poklesol. Celkovo bolo za rok 2018 v Únii 32,6 milióna evidovaných živnostníkov. Predstavujú 14 % z celkovej európskej zamestnanosti.

Podľa Lenky Buchlákovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, pokles počtu živnostníkov v Únii je v desaťtisícoch ročne. Na Slovensku podľa Eurostatu bolo vlani vyše 377.000 živnostníkov. Je to však o 5800 menej ako rok predtým. Súvisí to aj s tým, že majú stále vysoké daňové a odvodové zaťaženie. Mnohí živnostníci prešli na s. r. o. alebo prestúpili do zamestnaneckého pomeru. Podľa Eurostatu najviac živnostníkov má Grécko a Taliansko, prevažne v oblasti turizmu. V Grécku je tretina ľudí evidovaná práve ako samostatne zárobkovo činné osoby a v Taliansku je ich vyše 20 %. Nasleduje Poľsko (18 %) a Rumunsko (17 %).

Na Slovensku tvoria živnostníci 15 % z celkového počtu zamestnaných osôb. Rovnako je to aj v Portugalsku a Veľkej Británii. Česko je mierne pred Slovenskom, živnostníci tvoria 16 % z celkovej zamestnanosti. Najmenej živnostníkov je v Dánsku a Luxembursku (v oboch 8 %), ako aj v Nemecku či Švédsku (v oboch 9 %).

Živnostníci v Únii pracujú prevažne v oblasti služieb a predaja či ako remeselníci. Mnohí podnikajú v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybného hospodárstva.

„Ak sa pozrieme na rozdelenie podľa pohlaví, muži sú vo vedení. Ženy síce predstavujú 52 % celkovej európskej populácie, ale iba 34,4 % zo samostatne zárobkovo činných osôb v EÚ a len 30 % z európskych začínajúcich podnikateľov,“ dodala analytička.