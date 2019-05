Premiér Pellegrini: Mnohé americké firmy plánujú rozvíjať svoje aktivity na Slovensku

Zdroj: TASR

"Mnohé z nich ďalej plánujú pokračovať v rozvoji svojich aktivít a dokonca možno aj zvyšovať počet pracovných miest," uviedol vo štvrtok (2.5.) po stretnutí s podnikateľmi vo Washingtone.



Na rokovaní sa zúčastnili predstavitelia najväčších amerických firiem, ktoré sú aktívne na Slovensku a zamestnávajú u nás desiatky tisíc ľudí. Išlo napríklad o U.S. Steel, IBM, AT&T alebo Amazon. "Bolo to naozaj pozitívne a mne ako predsedovi vlády sa dobre počúvali názory a komentáre na to, ako vnímajú Slovensko a svoje rozhodnutia na Slovensku investovať a podnikať," zhodnotil Pellegrini.



Hovorili však aj o oblastiach, ktoré podnikateľov trápia. Premiér spomenul napríklad časť slovenského zákonníka práce, ktorá dovoľuje založiť odborovú organizáciu vo firme aj malému počtu pracovníkov, ktorí nereprezentujú väčšiu časť zamestnancov. "Hovorili sme aj o otázke nedostatku pracovnej sily. Privítali opatrenia na zvýšenie mobility a dovoz pracovnej sily na Slovensko," priblížil premiér.



Prítomných podnikateľov podľa svojich slov informoval aj o nových 21 opatreniach pre priemysel, ktoré budú garantovať stabilnejšie a predvídateľnejšie legislatívnejšie prostredie. "U všetkých firiem sa javí ako najväčší problém, ak sa prijímajú zákony s ekonomickým dopadom, ktoré prídu do platnosti ešte v priebehu roka. Tomu sa firmy nedokážu prispôsobiť, nedokážu zmeniť rozpočty," vysvetlil.

S predstaviteľmi U.S. Steel, ktorých košická fabrika v máji zatiaľ na obdobie jedného mesiaca zaviedla skrátený pracovný týždeň, bližšie o ich budúcnosti na Slovensku podľa Pellegriniho nehovorili. S firmou však mávajú na Slovensku pravidelné stretnutia a komunikáciu. "Dnes nie je na stole nejaký predaj... Podnik v Košiciach patrí stále medzi najziskovejšie v rámci skupiny a preto si nemyslím, že je momentálne na stole otázka, že by sa skupina chcela zbaviť svojej profitabilnej firmy na Slovensku," myslí si premiér.







Odvolal sa pritom na vyjadrenie vedenia spoločnosti, podľa ktorého je skrátený pracovný čas reakciou na aktuálny vývoj na trhu s oceľou. "Pokiaľ pôjde len o krátkodobé opatrenia a do mesiaca sa to vráti naspäť do normálu, nemalo by to predstavovať žiadny problém," zdôraznil Pellegrini a ocenil, že k tomuto kroku došlo aj po dohode s odborármi. "Žiadne informácie o tom, že by sa mal následne výrazne znižovať počet zamestnancov, nemám," dodal.



V oblasti obranného priemyslu momentálne SR podľa Pellegriniho s americkými spoločnosťami nerokuje o ďalších nákupoch a investíciách nad rámec toho, čo už je dohodnuté, teda stíhačiek F-16 a vrtuľníkov Black Hawk. Všetci podľa neho vnímajú, že taká malá ekonomika ako Slovensko má svoje limity. "Ja si myslím, že teraz sa budeme sústreďovať vo vzťahu k americkým spoločnostiam na splnenie tých kontraktov, ktoré máme," dodal predseda slovenskej vlády.