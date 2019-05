Sprostredkovatelia a poradcovia plánujú otvoriť tému poistného makléra

dnes 8:16 -

Zákon oddeľuje dva druhy sprostredkovateľov, poradcu a finančného agenta, dodal Lancz. "Mysleli sme si v rámci asociácie, že tu bude po 10 rokoch možnosť otvoriť inštitút poisťovacieho makléra tak, ako ho majú v Českej republike," uviedol Lancz. Spomenul aj ročnú skúsenosť s implementáciou európskej smernice o distribúcii poistenia (IDD).



Zdôraznil, že diskusia má byť odborná. "Ak nájdeme priestor na diskusiu v rámci MF SR, či už tento rok, alebo potom v následnom období, treba spraviť prvý krok, čo je predpokladom pre to, aby sa veci, ktoré nám nefungujú 10 rokov, zmenili odbornou diskusiou," konštatoval predseda predstavenstva asociácie.



Pre člena prezídia Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve Miloša Gáfrika je v tejto súvislosti dôležitý posun poisťovníctva na vyššiu úroveň, kde sa nenachádza pre legislatívne obmedzenia.

"Inštitút poistného makléra by bolo to zlepšenie, pretože do súčasného stavu by sme vniesli aj finančné poradenstvo, ktoré momentálne nie je na Slovensku poskytované najmä širokej vrstve obyvateľstva," povedal s tým, že veľké firmy si to v rámci súčasnej legislatívy vedia zmluvne vyriešiť.