Bank of England očakáva spomalenie britskej ekonomiky v druhom kvartáli

Ekonomika Veľkej Británie sa pravdepodobne spomalí, keďže firmy zmiernili svoje prípravy na brexit v reakcii na to, že odchod krajiny z Európskej únie sa o niekoľko mesiacov odložil. Uviedla to vo štvrtok britská centrálna banka. Podľa jej vyjadrenia tvorba zásob vo firmách pomohla tomu, že britská ekonomika v prvom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o zhruba 0,5 percenta. Bank of England (BoE) však predpovedá, že hospodársky rast sa v druhom kvartáli spomalí na 0,2 percenta, keďže tvorba zásob sa v súvislosti s brexitom zmierňuje.

Za celý tento rok BoE očakáva posilnenie britského hospodárstva o 1,6 percenta, pričom jej predošlá predikcia rátala s rastom iba o 1,3 percenta. Banka prognózuje, že nezamestnanosť v krajine do roku 2022 klesne na úroveň 3,5 percenta a inflácia sa opäť dostane nad želanú úroveň 2 percentá.