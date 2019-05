Poľsko by sa malo prestať správať k EÚ ako ku stroju na peniaze

dnes 15:01 -

Poľsko by sa malo prestať správať k Európskej únii (EÚ) ako ku stroju na peniaze. A v budúcnosti by malo výraznejšie zvýšiť svoj finančný príspevok bloku. Uviedol to v stredu viceprezident Európskej komisie Jyrki Katainen.

Poznamenal tiež, že procedúra podľa článku 7 európskej zmluvy, na základe ktorého môže blok sankcionovať Poľsko za zmeny ohrozujúce zásady právneho štátu, zatiaľ nemala vplyv na správanie Varšavy.

„EÚ nie je len strojom na peniaze, kravou, ktorú môžete podojiť,“ povedal Katainen novinárom vo Varšave pred summitom krajín, prevažne z bývalého komunistického východu Európy, ktoré vstúpili do Únie od roku 2004. „Očakávame významnejší príspevok Poľska do budúcnosti Európy.“

Viceprezident Komisie vyhlásil, že Poľsko má zase sebou „pozoruhodný rozvoj hospodárstva“ vďaka členstvu v EÚ, od ktorej získalo viac ako 100 miliárd eur prostredníctvom eurofondov. Ale pre svoj konflikt s Bruselom v oblasti právneho štátu sa Poľsko v rámci bloku dostalo do slabšej pozície.

Varšava by na základe článku 7 mohla teoreticky stratiť hlasovacie práva v EÚ, hoci Katainen uznal, že tento proces doteraz vyvolal len malú reakciu zo strany Poľska.

Katainen skonštatoval, že Poľsko je pripravené vstúpiť do eurozóny. Vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) však povedala, že krajina zavedie spoločnú menu až vtedy, keď je jej hospodárstvo bude také veľké ako nemecké.

„Poľsko je fiškálne obozretná krajina a z členstva v eurozóne by veľmi profitovalo,“ dodal Katainen.