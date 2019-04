Maďarsko rozhodlo siahnuť na rezervy ropy pre problémy s dodávkou z Ruska

dnes 18:46 -

Maďarský minister pre inovácie László Palkovics, ktorý zodpovedá aj za politiku energetiky, v utorok rozhodol o čiastočnom uvoľnení bezpečnostnej rezervy ropy, informovala agentúra MTI.

Cieľom opatrenia, ktoré sa týka 400.000 ton ropy, je zabezpečiť nerušené dodávky pre domáci trh po zastavení transferu ruskej ropy. "Uvedené množstvo predstavuje viac ako 60 % maďarských bezpečnostných zásob, avšak iba 30 % celkových zásob ropy a ropných produktov," povedal štátny tajomník rezortu technológií Péter Kaderják.

Ruský monopol Transnefť a ministerstvo energetiky 19. apríla uviedli, že sa objavili problémy s kvalitou ruskej ropy prechádzajúcej cez bieloruský ropovod. Bielorusko je hlavnou tranzitnou cestou ruských dodávok ropy do Európy.

"Dodávka ľahkých ropných produktov (benzínu a nafty) na Ukrajinu, do pobaltských štátov a Poľska bola pozastavená," povedal predstaviteľ bieloruskej ropnej spoločnosti BelOil Sergej Grib. Podľa neho to súvisí s nízkou kvalitou ropy, ktorá obsahovala až 17-násobok normálnej hladiny chloridov. "Zmluvné záväzky boli pozastavené až do vyriešenia problému," uviedol.

Bieloruský informačný kanál Belsat zase oznámil, že nekvalitná ruská ropa sa dostala do rafinérie v Nemecku a dostane sa aj do rafinérie v Maďarsku.

Medzinárodná skupina MOL, ktorej členom je aj slovenská ropná spoločnosť Slovnaft, rozhodla o pozastavení preberania dodávok ropy minulý piatok (26. 4.). (spravodajca TASR Ladislav Vallach) vs