Ekonomický koncept vysvetľuje, prečo majú mladí ľudia menej sexu

Mladí nemíňajú svoju energiu na sex, radšej ju nasmerujú k iným zmyslovým aktivitám. Za nedostatkom sexu mladých môže byť množstvo príčin. Od pracovného vypätia až po rôzne druhy pôžičiek. V hre môže byť aj ďalší, zásadnejší faktor. Jednoduchý koncept z finančnej teórie, ktorý stojí za všetkými rozhodnutiami, ktoré robíme. Ide o riziko.

Averzia k riziku je jednou zo základných téz prospektovej teórie, ktorá hovorí otom, že ľudia preferujú možnosti menej rizikové pred tými viac rizikovými, aj keď sa rizikovejšie možnosti spájajú svyššou očakávanou hodnotou. Štúdiom rizika sa zaoberá finančná ekonómia, konkrétne ako ho merať a ktoré riziká stoja za to. Základom je koncept nazývaný bezrizikové aktívum. Ako dosiahnuť cieľ s čo najmenším rizikom. Ak sa napríklad chcete uistiť, že v najbližších mesiacoch pravdepodobne neprídete o žiadne peniaze, aktívom bez rizika by teoreticky mohol byť štátny dlhopis.



Bezrizikové aktíva sú zvyčajne drahé, pokiaľ ide o možnosť dosiahnutia vyšších výnosov. Štátny dlhopis nevypláca veľké úroky, vzdávate sa možnosti vyšších výnosov výmenou za väčšiu bezpečnosť a istotu. Cena bezrizikového aktíva je základom všetkých rozhodnutí: určuje, koľko rizika akceptujeme. Ak napríklad finančný nástroj ponúka návratnosť upravenú o infláciu na úrovni 8 %, nie je potrebné zbytočne riskovať a investovať do akcií. Naopak, ak je najvýhodnejšia ponuka z takéhoto nástroja 1 %, potom potenciálny návratnosť z nákupu akcií, pôsobí aj napriek riziku atraktívnejšie. Ale ako to všetko súvisí s pohlavným životom mileniálov?





Vzťahy sú riskantné. Môžete v nich nájsť hlboké naplnenie alebo odmietnutie. Príležitostný vzťah by sa mohol vyvinúť do zbytočných komplikácií. Môže sa stať, že sa na druhú osobu až priveľmi namotáte, alebo sa niečo podobné odohrá v opačnom garde. Prvé rande môže byť nepríjemné, prekvapujúce, nádherné atď. Existujú dôkazy, že mileniáli sú menej naklonení akceptovať tieto riziká. Menej často si dohadujú rande, a to aj napriek technológiám, ktoré im umožňujú spoznávať väčšie množstvo ľudí. Pomalšie vhupnú do manželstva, či dlhodobejšieho vzťahu. To všetko vedie k väčšej absencii v sexuálnom živote.



Niektorí komentátori a ekonómovia sa domnievajú, že mileniáli majú väčšiu averziu k riziku než predchádzajúce generácie. To sa nedá zovšeobecňovať, ale jedna vec je v tejto súvislosti jasná. To, v čom sa súčasná mladá generácia odlišuje od predchádzajúcich generácií je, že dokáže profitovať z vyššej bezrizikovej návratnosti menom mamahotel. Neopúšťajú rodičovský domov. V časoch, keď televízia vysielala len nudný program a videohry boli primitívne, museli ste za zábavou ísť do reálneho sveta. Dnes ale môže každý vďaka technológiám žiť zábavný život bez toho, aby musel riskovať opustenie domácnosti. A zaručene ho čaká príjemný večer.







Niektorí špekulujú, že za klesajúcou pôrodnosťou je Netflix, pretože u párov zabíja romantické večery. Pre ľudí, ktorí stále nemajú partnera, streaming a videohry ponúkajú niečo ešte cennejšie: uspokojujúce domáce skúsenosti, ktoré sú takmer bez rizika, aj keď sú sami. Výskum naznačuje, že niektorí mladí muži pracujú menej, pretože venujú viac času hraniu videohier, čo znamená, že si to zvolili ako alternatívu pre hľadanie lásky a zarábanie peňazí.

Ale rovnako ako vyhýbanie sa rizikám na iných trhoch, aj tu sú výhody značne obmedzené. Prijímanie rizík je spôsob, akým získavame viac zo života a napredujeme. Večer strávený s filmom z Netflixu môže v určitom okamihu navodiť dobrý pocit, avšak nedostatok sociálnej interakcie môže nakoniec vyústiť do osamelosti a úzkosti. Možno to vyznie smiešne, ale boli časy, kedy rodičia varovali svoje dospievajúce deti pred káblovou televíziou. Vraj dokáže zničiť spoločenský život. Tí, ktorí si ju nepredplatili, viac vyhľadávali sociálny kontakt, lebo nemali čo pozerať. Niečo také by sa dnes už nemohlo stať.