Údaje o raste v eurozóny: Nie je všetko zlato, čo sa blyští

Analytici oslovení agentúrou Reuters predpovedajú rast pre eurozóny na úrovni 0,3 %, aj keď niektorí odhadujú až 0,5 %. Španielsko zaznamenalo v prvom štvrťroku nárast o 0,7 % a Francúzsko zaznamenalo nárast o 0,3 %. Pre eurozónu to nie je ľahká situácia, hlavne kvôli slabému výkonu Nemecka, či recesii v Taliansku. V ostatnom čase sme svedkami slabých údajov, od priemyselnej výroby až po slabé kompozitné indexy nákupných manažérov (PMI). Posledné aprílové údaje PMI z oblasti služieb a s výroby hovoria o poklese z 51,6 bodu v marci na aprílových 51,3 bodu, pričom ide o tretiu najnižšiu úroveň od novembra 2014. IHS Markit, ktorý zostavuje dáta PMI, to odôvodňuje stagnovaním rastu nových objednávok. Nové exportné objednávky prudko klesli, klesla aj produkcia a mierne klesol aj rast zamestnanosti. Podnikateľské očakávania zatieňuje politická neistota, vrátane Brexitu, obchodné vojny a protekcionizmus. Očakávaný rast podľa IHS v prvom štvrťroku dosiahne približne 0,2 %.





Uverejnené údaje ukazujú, ako sa ekonomický sentiment v eurozóne aj v širšej EÚ v apríli „výrazne“ znížil. Nie je to však zlá správa. Ostatné údaje zverejnené v posledných týždňoch ukázali mierny rast stavebnej činnosti a maloobchodných tržieb v eurozóne, ktoré naďalej prevyšujú očakávania. Ekonóm Lorenzo Codogno ale varoval, že aj v prípade, že v údajoch o HDP nájdeme „potenciál pre prekvapenia, nie je všetko zlato, čo sa blyští. Nejde o zlom. Existujú jasné dôkazy o exogénnom šoku súvisiacom s obchodom pre hospodárstvo eurozóny, ktorý nemožno ľahko prehliadať v dôsledku dobrých správ o HDP,“ uviedol Codogno, zakladateľ a hlavný ekonóm LC Macro Advisors. „Mäkké ukazovatele majú tendenciu predvídať ekonomický vývoj, pričom nedávne tvrdé údaje nijak nevylučujú riziko poklesu v najbližších mesiacoch,“ uviedol, pričom poznamenal, že spomalenie by mohlo byť odložené na druhý štvrťrok tohto roka.

Nie je sám, kto hovorí o tom, že viac-menej stagnácia v prvom štvrťroku by nemusela pretrvávať. "Revidovali sme náš odhad rastu HDP v prvom štvrťroku na 0,3 % štvrťročne," povedal Jack Allen z Capital Economics. „Neboli by sme príliš presvedčení o silných číslach zo stavebného sektora, vzhľadom na to, že sektor predstavuje len 5 % HDP a že výsledky za prvý štvrťrok boli prinajmenšom čiastočne spôsobené priaznivými vplyvmi počasia. Slabý aprílový kompozitný PMI naznačuje, že ekonomika môže v druhom štvrťroku opäť spomaliť.“