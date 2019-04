Gangy sa zameriavajú na školákov, lákajú ich na ľahko zarobené peniaze

Zdroj: The Guardian

Foto: getty images

dnes 15:39 -

Nedávne vyšetrovania podvodov v Škótsku ukázalo nárast počtu osôb mladších než 21 rokov, zapletených do finančných machinácií.Jednotka pre organizovaný zločin a boj proti terorizmu (OCCTU) varuje rodičov, že „v celej krajine sú mladí ľudia čoraz častejšie oslovovaní podvodníkmi, aby prijímali a posielali peniaze prostredníctvom vlastných bankových účtov“. Reklamy na Facebooku a na iných stránkach sociálnych sietí, ako aj pozvánky na skupiny na WhatsApp, sľubujú „ľahko zarobené peniaze“ a „investičné príležitosti“, podvodom uvádzajú mladých ľudí do omylu, že ide o legitímny finančný biznis.



„V rámci gangu organizovaného zločinu je zvyčajne jedna osoba, ktorej úlohou je nábor: vytvára reklamy a uisťuje sa, či má určitý počet ľudí pripravených na použitie v určitom čase. V čase, keď podvodník spácha trestný čin. Týchto ľudí potom využije na prevod peňazí alebo im predá tovar a zúčtuje platby. Populárna je metóda náboru, pozývať mladých ľudí, aby sa pripojili k WhatsApp skupinám a potom ich požiadať o prístup k účtom alebo o poskytnutie podrobností o svojej karte. Ak to odmietnu, sú požiadaní, aby opustili skupinu.“







Rodičia by si mali všímať, či ich deti nerobia nezvyčajne veľké transakcie, prípadne aby boli ostražití voči zmenám v nákupnom správaní. „Títo ľudia sú najčastejšie požiadaní, aby si kúpili hodinky, počítač, telefón, iPady, alebo čokoľvek iné, čo sa dá predávať za určitú cenu. Podvodníci majú tendenciu meniť produkty, ktoré používajú, aby tým predišli možnému vystopovaniu.“



Škótska polícia nepomenovala konkrétne stránky, s tým, že je to veľmi ťažké regulovať, pretože ak aj je niektorý inzerát stiahnutý, na jeho mieste sa objaví ďalší. Briti nedávno spustili Mule Insights Tactical Solution (MITS), systém boja proti podvodom, ktorý pomáha sledovať podozrivé platby a identifikovať účty použité na pranie peňazí prostredníctvom podvodov.