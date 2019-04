Šéf Commerzbank sa vyjadril k neuskutočnenej fúzii s Deutsche Bank

dnes 13:16 -

„Samí sme dosť silní, aby sme mohli ísť po svojej ceste," dodal Zielke pre nedeľník Welt am Sonntag (28. 4.).



Podľa správ v tlači majú záujem o Commerzbank taliansky UniCredit aj holandská banka ING. Obe inštitúcie majú v Nemecku svoje pobočky zamerané na súkromných klientov. Získaním Commerzbank by si chceli svoje aktivity v krajine rozšíriť. „Rozumiem tomu, že prejavujú záujem. Ale k chýrom sa nebudem vyjadrovať," pokračoval Zielke.

Znalci pomerov v Commerzbank spochybňujú zmysluplnosť takých scenárov po tom, čo sa vo štvrtok (25. 4.) nevydarila vnútronemecká fúzia oboch ústavov.



„Máme jasnú stratégiu, ale aj tá sa musí stále dôkladne prehodnocovať," pokračoval Zielke. Banka má podľa neho pri svojich klientoch ešte „obrovský potenciál". Súkromná klientela pokračuje vo veľmi pozitívnom vývoji a dobré tendencie vidí vedenie banky aj vo firemnej klientele.



Zielke odmietol tvrdenia, že nevydarené rokovania o spojení oboch bánk ho poškodili. „Prečo by to tak malo byť. Chcel by som vysvetlenie. Rozhodnutie proti fúzii sa prijalo spoločne. Vo štvrtok to povedali rokovacie tímy spoločne: Nič sa nestalo. Na tom sme sa zhodli," uzavrel.