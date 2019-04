Región Bratislavy patrí v rámci EÚ k tým s najnižšou nezamestnanosťou, vlani bola 2,9 %

dnes 13:16 -

Región Bratislavy patril vlani v rámci Európskej únie k tým, v ktorých bola najnižšia meria nezamestnanosti. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat. S nezamestnanosťou 2,9 percenta bratislavský región Eurostat zaradil do skupiny regiónov s mierou nezamestnanosti pod 3,5 percenta, čo bolo menej ako polovica priemeru za celú EÚ. Iný slovenský región sa do tejto kategórie nedostal. Na západnom Slovensku totiž bola vlani nezamestnanosť 4,3 percenta, na strednom Slovensku 7,5 percenta a na východnom Slovensku 10,1 percenta.

Najnižšiu nezamestnanosť v rámci 280 regiónov Európskej únie bola vlani v Prahe (1,3 %) a na juhozápade Čiech (1,5 %). Nasledovali nemecké regióny Mittelfranken (1,8 %), Tübingen a Oberpfalz (zhodne 1,9 %) a britský región Cumbria (1,9 %). Tridsať regiónov EÚ malo vlani nezamestnanosť 13,8 percenta a viac, čiže dvojnásobok priemeru EÚ. Išlo o 12 regiónov v Grécku, 8 v Španielsku a po päť vo Francúzsku a Taliansku. Ani jeden slovenský región sa vlani neocitol medzi tými, v ktorých bola miera nezamestnanosti najvyššia. Najhoršiu nezamestnanosť má francúzsky zámorský región Mayotte (35,1 %), španielske autonómne mesto Ceuta (29 %), grécky región západné Macedónsko (27 %), španielske autonómne mesto Melilla (25,8%), francúzsky zámorský región Réunion (24,3%) a západné Grécko (24,1 %).

Vo viac ako 80 percentách regiónov Európskej únie sa nezamestnanosť vlani medziročne znížila, pričom v zhruba 60 percentách regiónov klesla prinajmenšom o 0,5 percentuálneho bodu. Do skupiny s takýmto výrazným poklesol patrili všetky slovenské regióny. V roku 2017 bola totiž nezamestnanosť v regióne Bratislavy 4,2 percenta, na západnom Slovensku 5,5 percenta, na strednom Slovensku 9,4 percenta a na východnom Slovensku 12 percent.