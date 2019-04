Roboty by na Slovensku mohli nahradiť tretinu pracovných miest

dnes 11:16 -

Medzinárodná federácia pre robotiku uvádza, že od roku 2013 až 2017 sa globálna výroba a predaj priemyselných robotov zvýšili o 114 %. Do roku 2021 sa očakáva, že by trh s robotmi mal každoročne vzrásť o 14 %. V roku 2021 by sa tak celosvetovo malo vyrobiť viac ako 600.000 robotov ročne. Ešte v roku 2001 ich ročne pribudlo zhruba 80.000 za rok.

Na Slovensku by podľa aktuálnych údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) mala práve robotizácia v nasledujúcich rokoch meniť trh práce. A to tak, že by sa nimi mala nahradiť približne tretina súčasných pracovných pozícií.

Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Lenky Buchlíkovej robotizácia v nasledujúcich piatich až desiatich rokoch najmenej zasiahne krajiny na severe. Napríklad v Nórsku je takto ohrozených len 6 % súčasných pracovných pozícií. Najohrozenejšia je stredná a východná Európa, nakoľko tu je veľa nízko kvalifikovanej práce na rozdiel od škandinávskych krajín, ktoré sa zameriavajú na prácu s vyššou pridanou hodnotou. Regióny, ktoré sa vyznačujú nízkou ohrozenosťou automatizáciou, sú tie, kde sú ľudia s vyšším vzdelaním, majú väčší počet pracovných miest v službách a sú viac urbanizované. Automatizácia pracovných pozícií sa líši aj v regionálnom meradle. Na Slovensku je najviac ohrozených pozícií na západe krajiny, a to až 40 % súčasných miest.

OECD ale nepredpokladá, že situácia na trhu bude pre ľudí kritická. Očakáva, že robotizácia skôr podporí tvorbu väčšieho počtu pracovných miest. Zaniknú len nízkokvalifikované pozície. Pribudnú však sofistikovanejšie, na ktoré sa budú musieť zamestnanci preškoliť. Ide napríklad o obsluhu spomínaných strojov.

"Existuje množstvo štúdií na túto tému. Najnovšia z dielne OECD tvrdí, že celosvetovo by robotizácia mala nahradiť približne 14 % súčasných pracovných pozícii. Ďalšia ale hovorí, že robotizácia zasiahne až polovicu súčasných zamestnancov," uvádza analytička.

Dôležité bude, ako sa na robotizáciu pripravia samotné štáty, upozorňujú odborníci. Tzv. digitálna revolúcia, ktorá sa týka najmä IKT oblasti (informačné a komunikačné technológie), spôsobila v poslednom desaťročí tvorbu 4 z 10 pracovných miest. Napríklad v Spojených štátoch amerických sa očakáva, že zhruba 47 % pracovných miest bude v nasledujúcich 10 až 20 rokov nahradených počítačmi a algoritmami.

V nasledujúcich rokoch budú preto firmami žiadané najmä počítačové znalosti zamestnancov. Podľa prieskumu OECD, v ktorom zisťovala počítačové schopnosti dospelej populácie vyšlo, že viac ako 50 % ľudí v 28 krajinách OECD, vrátane Slovenska, má len základné počítačové vedomosti. Ovláda prijímať a posielať maily či vyhľadávať informácie na internete.