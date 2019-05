Prečo si toľko ľudí myslí, že patria do strednej triedy, aj keď to nie je pravda

Zdroj: fastcompany

Foto: getty images

dnes 0:44 -

Hodnotenie na základe zárobku, poviete si. Ak som „priemerný“, potom patrím do strednej triedy. Možno nezarábate až tak zle a patrí medzi tých ľudí, ktorí skôr patria do vyššej strednej triedy, alebo do vyššej triedy, ale si to nechcete priznať. Radšej sa sebaidentifikujete ako zástupca strednej triedy.



Peniaze ako meradlo nie je spoľahlivé, vyššia stredná trieda jednej osoby môže byť stredná trieda u inej a naopak. Väčšina ľudí má tendenciu merať svoj úspech a životnú úroveň voči ľuďom nachádzajúcim sa priamo v ich zornom poli. Pre tých, ktorí žijú v mestách s vysokými životnými nákladmi, sa ich príjem v porovnaní s príjmami ľudí v priamom okolí zdá byť priemerný. Z toho vyplýva, že ľudia, ktorí musia tvrdo pracovať, aby si zachovali svoj životný štýl, či sociálne postavenie, sa väčšinou cítia ako „stredná trieda.“ Tento pocit je umocnený tým, že čím viac zarábate, tým viac vám rastú životné náklady. Veci, ktoré ste ako zástupca strednej triedy považovali za luxus, sa stanú nevyhnutnosťou ak vystúpite do vyššej strednej triedy.

Mnohí ľudia, ktorí sa nesprávne klasifikujú ako stredná trieda, jednoducho nevidia ako žijú iní. Je ľahké rozplývať sa nad blahobytom iných, ak sa neobťažujete zistiť, ako sa k nemu títo ľudia dostali. Jadrom problému by mohla byť myšlienka, ako získame dobrú prácu, kúpime si vlastnú nehnuteľnosť a pohodlne budeme vychovávať deti. Ale s rastúcimi životnými nákladmi a meniacim sa trhom práce, sa tieto ciele dostávajú čoraz viac mimo dosahu. Náklady na bývanie sa zvýšili, kúpou nehnuteľnosti na hypotéku sa cítite byť chudobnejší, pretože vás to brzdí urobiť ďalší krok. Dokážem zarobiť aj budúcnosti dosť, aby som dokázal pokryť svoje pôžičky?



A nemusí to byť len bývanie. Niektoré z týchto úzkostí sú celkom univerzálne. Pocit finančného nekomfortu začali po nedávnej kríze pociťovať aj zástupcovia vyššej strednej triedy. Dá sa povedať, že aj v tomto nastal po roku 2008 veľký posun. Veľa ľudí, ktorí sa predtým považovali za nedotknuteľných, sa veľmi škaredo popálilo. Aj keď sa dnes hovorí o tom, ako sa ekonomika naštartovala a ako sa nám darí, stále je veľa ľudí, ktorí nemajú pocit, že by sa im podarilo vrátiť tam, kde boli pred rokom 2008.







Signatári toho, čo to znamená byť skutočne bohatým, formujú aj to, ako ľudia vnímajú svoje vlastné bohatstvo. Mnohí ľudia zo strednej triedy pravdepodobne nevidia samých seba ako úspešného jedinca, ktorý sa má čím vystatovať na sociálnych sieťach. Ak si nemôžete dovoliť viac dovoleniek ročne, môžem byť vôbec niečo iné ako stredná trieda? Vo svete Kardashianiek a miliónových zmlúv pri prestupe futbalistov sa posúva naše vnímanie toho, čo vrchná trieda naozaj znamená. Ale to, čo vidíme v médiách je najbohatšie 0,000001 %, nie 1 %. To isté platí, ak sa pozeráte na biznis svet, kde technologickí lídri ťažia z výhod oceňovania ich firmy. A potom využijú svoju odmenu na rozšírenie zbierky „vzácnych vzduchom chladených Porsche“.

Netreba zabúdať ani na politickú sféru. Ako sa úspešní bohatí ľudia dostali k politickej moci. Hoci sa ich politická rétorika posunula doľava, čoraz menej im záleží na tom, aký dopady budú mať ich rozhodnutia na skutočný každodenný život.



Ľudia sa vždy zdráhali hovoriť o svojom majetku. V poslednom desaťročí sa však doslova hanbia za svoje bohatstvo. Vidia, že sa už akumuluje priveľa hnevu voči ľuďom, ktorí majú peniaze. Aj to môže byť dôvod, prečo sa ľudia niekedy úmyselne identifikujú ako stredná trieda , pretože nechcú byť sociálnym vyvrheľom. Keď príde na peniaze, väčšina ľudí pravdepodobne cíti, že je viac spoločensky akceptovateľné byť strednou triedou - alebo prinajmenšom sa prikláňať k tomu, že do tejto triedy patrím. Z veľkej časti za to môže úzka súvislosť medzi peniazmi a emóciami. Peniaze si vždy spájajú s pocitmi. Čo môžu pre vás urobiť a ako dokážu naplniť vaše očakávania. Ak sa cítite, že patríte do strednej triedy, príliš veľa priestoru na uvoľnenie fantázie vám v tejto súvislosti nezostáva.