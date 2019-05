BlackRock: Technologické inovácie nám do 5 rokov vygenerujú až 30 % príjmu

Zdroj: HOR

V dnešných dňoch prechádza BlackRock adaptačným procesom a zjavne sa pripravuje na odchod „hlavného mozgu“, ktorým je jeden zo zakladateľov firmy Larry Fink. Ten má 66 rokov a zrejme sa snaží hľadať svojho nástupcu medzi vrcholovými manažérmi. Zároveň sa v rámci príprav na budúcnosť spoločnosť snaží o väčšiu aktivitu mimo USA, s čím súvisí aj menovanie regionálnych manažérov z Latinskej Ameriky a Ázie do vyšších pozícií v rámci Blackrocku.

V uplynulom roku trh nebol pre firmy z oblasti asset manažmentu priaznivý, keď akciové trhy klesli o približne 13 %. Úplne opačný trend však zaznamenal prvý štvrťrok 2019 keď tie isté akciové produkty zaznamenali priemerný nárast o 11 %. Podľa odhadov analytikov BlackRocku sú za týmto nárastom opatrenia centrálnych bánk, ktoré upustili od zvyšovania sadzieb. Preto sa v rámci portfólia BlackRocku ukazuje, že viac klientov najmä z regiónu Európy a USA odchádza z Money marketových fondov a presúva peniaze do dlhopisov s fixným úrokom.

BlackRock však nežije len z poplatkov a provízií za správu cudzieho majetku. Pomerne zavčasu uviedli do praxe automatizované systémy a softvér, ktorý je známy pod názvom Aladdin a využíva ho viac ako 85 najväčších spoločností zo sveta financií a riadenia majetku. Banky ako HSBC, Deutsche Asset Management či Schroders využívajú Aladdina a tržby za využívanie tohto systému predstavujú približne 7 % z príjmov BlackRocku. Plán Larryho Finka je, získať z rôznych technologických inovácií o 5 rokov až 30 % celkového príjmu firmy. To potvrdzuje aj akvizícia francúzskeho softvérového domu EFront, za ktorý hodlá BlackRock zaplatiť 1,3 miliardy dolárov v hotovosti, ak sa dohodne s akcionármi eFrontu a získa schválenia úradov.

Larry Fink

Okrem Aladdina ponúka BlackRock aj takzvané iShares, čo je v zásade „rodina“ fondov, v ktorej je registrovaných viac ako 800 produktov, z ktorých si klienti môžu vyberať. Okrem bežných indexových a na burze obchodovaných produktov, ktoré tvoria asi 65 % z aktív BlackRocku sa spoločnosť rozbieha aj do iných odvetví finančných služieb. Nedávno od svojich klientov získali 2,75 miliardy USD do private equity fondu , ktorý má selektívne investovať do podnikov neobchodovaných na verejnom trhu.

V prvom štvrťroku 2019 do správy BlackRocku pribudli zdroje v hodnote viac ako 65 miliárd USD, čo je najvyšší nárast od roku 2017. Investori sa v tomto období obzerali najmä po bezpečnejších aktívach, dlhopisoch s fixným úrokom, čo pocítil aj BlackRock keď z jeho akciových fondov odtieklo 26 miliárd dolárov. Celkový nárast aktív pod správou by v roku 2019 mohol dosiahnuť až 200 miliárd USD. Ako sa vyjadril L. Fink, neočakáva v najbližších 12 mesiacoch globálnu krízu, no každopádne sa svetové hospodárstvo nachádza na konci rastovej krivky a tá sa bude vyrovnávať, či mierne klesať. Na horšie časy sa pripravuje aj jeho firma, keď ohlásila znižovanie počtu zamestnancov o cca 500 ľudí, čo znamená pokles o 3%.

Druhý najväčší správca aktív je spoločnosť Vanguard, ktorá spravuje približne 5 biliónov dolárov a spolu s BlackRockom majú dominantný 65 % podiel na trhu ETF fondov. Tretím do partie je StateStreet, ktorý spravuje niečo nad 2,5 biliónov USD. Čo je však zaujímavejšie, je dominancia týchto troch spoločností na vlastníctve firiem tvoriacich top 500, kde vlastnia 88 % spoločností. Cez nimi spravované fondy ovládajú títo traja giganti viac ako 1600 firiem, ktoré zamestnávajú 23 miliónov ľudí a majú trhovú kapitalizáciu viac ako 17 biliónov dolárov. Sám Lary Fink hovorí, že klienti chcú dnes viac transparentnosti a viac pohodlia, a to v každom odvetví ekonomiky. Či však on sám nekáže vodu a pritom pije víno, nechávame na posúdení čitateľa.