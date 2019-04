Boj ponechala úroky bez zmeny, ale zhoršila prognózu hospodárskeho rastu

dnes 9:46 -

Kľúčová úroková sadzba BoJ tak zostáva v zápornom pásme na úrovni -0,1 %. Cieľom negatívneho úroku je prinútiť komerčné banky, aby peniaze radšej požičiavali a podporili tak investície a rast hospodárstva.



BoJ ponechala bez zmeny aj program nákupu aktív, do ktorého investuje mesačne 80 biliónov jenov (638,26 miliardy eur). BoJ bude nakupovať japonské vládne dlhopisy, aby udržala ich výnosy na nízkej úrovni, blízko nule. Ekonómovia toto rozhodnutie očakávali.

BoJ ďalej povedala, že bude pokračovať v politike "kvantitatívneho a kvalitatívneho uvoľňovania s kontrolou výnosovej krivky" na dosiahnutie inflačného cieľa 2 % a udržanie tohto cieľa stabilným spôsobom.

Čo sa týka ekonomiky, BoJ očakáva, že bude pokračovať v miernej expanzii napriek tomu, že je v súčasnosti ovplyvnená spomalením zámorských ekonomík.

Centrálna banka revidovala výhľad rastu reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) vo fiškálnom roku do konca marca 2020 smerom nadol na 0,8 % z 0,9 % a v nasledujúcom roku do marca 2021 na 0,9 % z 1 %.

Prognózu inflácie v aktuálnom roku (do marca 2020) ponechala na úrovni 1,1 % a jadrovú infláciu očakáva na úrovni 0,9 %. V nasledujúcom roku však najnovšie predpovedá infláciu 1,4 %, a nie 1,5 % a odhad jadrovej inflácie znížila na 1,3 % z 1,4 %.

Centrálna banka očakáva, že rast reálneho HDP vo fiškálnom roku do konca marca 2022 dosiahne 1,2 % a inflácie 1,6 %. To znamená, že inflácia ani v roku 2022 nedostihne cieľovú 2-% hranicu BoJ.