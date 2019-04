Prítomnosť transmastných kyselín v potravinách sa v EÚ zníži

dnes 9:46 -

Prítomnosť transmastných kyselín v potravinách sa v Európskej únii čoskoro zníži. Európska komisia totiž tento týždeň prijala nové nariadenie, ktorým sa stanovuje maximálny limit pre používanie priemyselne vyrábaných transmastných kyselín v potravinách v EÚ. Cieľom tohto nariadenia je chrániť zdravie spotrebiteľov a poskytnúť Európanom zdravšie možnosti stravovania. Nariadenie nadobudne účinnosť 2. apríla 2021. Informovala o tom Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku.

Maximálny limit, ktorý sa stanovil prijatým nariadením, zodpovedá dvom gramom priemyselne vyrábaných transmastných kyselín na 100 gramov tuku v potravinách určených pre konečného spotrebiteľa a potravinách určených na maloobchodný predaj. „Podniky tiež musia informovať o množstve transmastných kyselín v potravinách dodávaných iným podnikom v prípade prekročenia tohto limitu,“ ozrejmila Ingrid Ludviková.

V priebehu rokov sa vo viacerých vedeckých štúdiách, vrátane štúdie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, poukazovalo na to, že príjem transmastných kyselín v strave by mal byť z hľadiska predchádzania zdravotným rizikám čo najnižší. Transmastné kyseliny sú podľa odborníkov také nenasýtené mastné kyseliny, ktoré vznikajú hydrogenizáciou rastlinných olejov - palmového, slnečnicového, repkového, sójového, kokosového, no môžu vznikať aj pri pečení rastlinnými olejmi. Rastlinné oleje sú podľa odborníkov síce vo svojej podstate zdravé, no hydrogenizáciou sa menia na nasýtené, resp. transmastné kyseliny. Ich konzumácia sa tak spája so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení.