Tabaková spoločnosť vstupuje do biznisu poisťovníctva: Zľavy pre fajčiarov, ktorí prestali

dnes 9:55 -

Philip Morris International, tabaková spoločnosť, ktorá predáva cigarety Marlboro, najnovšie vstupuje na trh životného poistenia. Stopercentná dcérska spoločnosť, nazvaná Reviti, bude spočiatku predávať životné poistenie v USA s plánmi expandovať aj na ďalšie trhy v zahraničí. Ľudia, ktorí sú ochotní prejsť na elektronické cigarety, dostanú v priemere 2,5 % zľavu na poistné, ľudia, ktorí prejdú na produkt iQOS od Philip Morris na tri mesiace, získajú zľavu 25 % a ľudia, ktorí prestali fajčiť a nezapálili si minimálne jeden rok dostanú 50 % zľavu. Poistné pre 20-ročného nefajčiara vychádza na približne 5 libier (5,78 eura) mesačne, životné poistenie je na sumu 150 000 libier (173 510 eur).