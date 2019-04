Trhom nerozumie, ale dianie na nich chce priamo ovplyvňovať

Zdroj: The New York Times

Foto: SITA/AP

dnes 9:24 -

Zmiernenie tlaku na Čínu ohľadom ciel, útoky na centrálnu banku a jej šéfa alebo ústup od hrozby uzavretia hranice s Mexikom . To všetko sú politické kroky, v ktorých pozadí bola alebo mohla byť snaha vyjsť v ústrety finančným trhom. "To, že prezident Trump vychádza pri rozhodnutiach o obchode, menovej politike alebo prisťahovalectve z výkyvov a nálad na trhoch, je prísľubom toho, že často až komická neistota bude počas jeho funkčného obdobia dosahovať nové extrémy," píše Ruchir Sharma v New York Times.

Čína

Náhla zmena v názoroch na Čínu bola pomerne prekvapivá, pretože Trumpov negatívny pohľad na ázijské krajiny, ktoré obviňoval z nekalých obchodných praktík, trvá prakticky od 80-tych rokov. V tomto mal podporu aj u svojich kritikov v Kongrese a v Európe. Tí súhlasili, že Čína využíva štátnu moc na dosiahnutie dominancie v technologickom sektore, obmedzuje pôsobenie amerických firiem na svojom trhu a nectí právo duševného vlastníctva. Od nástupu do úradu Trump nešetril tweetmi útočiacimi na Čínu a jej obchodné praktiky, manipuláciu s menou alebo vojenské ambície.





Keď ale došlo k poklesu na trhu kvôli obavám z vývoja ohľadom obchodných vojen, Trump zmenil rétoriku a začal hovoriť o skvelých vzťahoch s čínskym prezidentom a o tom, ako sa pekne porozprávali o obchodných vzťahoch a ich riešeniach. Keď jeho poradcovia vo februári riešili, aký vplyv bude mať obchodná dohoda na trh, ľudia v Bielom dome začali mať obavy, že Trump nakoniec pristúpi na všeličo, len aby to neuškodilo akciám.

FED

Ďalším veľkým Trumpovým témou je americká centrálna banka. Ešte ako kandidát na prezidenta kritizoval Fed za to, že príliš dlho drží nízke sadzby a že pomáha nafukovaniu bubliny na trhoch. Po nástupe do úradu dal Fedu pokoj až do jesene 2018, kedy ho začal kritizovať za dusenie ekonomiky a trhu vysokými sadzbami. V ostatnom čase začal špekulovať o výmene šéfa Fedu a dosadenie lojálnych ľudí orientovaných na trh do Rady guvernérov.





Migrácia

Zatiaľ posledný otočka v názoroch sa udiala v téme imigrácie. Trhy síce na jeho agresívne presadzovanie múru na hranici s Mexikom nereagovali nijako negatívne, zdroje blízke prezidentovi ale tvrdia, že zmena v jeho postojoch priamo súvisí s hrozbou, že by uzavretie hranice viedlo k prepadu trhu. "Trump sleduje trhy na dennej báze ako meradlo svojich úspechov, a má navyše snahu ovplyvňovať dianie tak, aby držal ceny akcií na vrchole," píše Sharma. Investori ho za to majú radi, pretože po zmiernení jeho postoja voči Číne a pozastavení zvyšovania sadzieb zo strany Fedu akcie opäť atakujú historické maximá.





Otázkou teda je, kto vládne USA. Prezident, alebo trh? Najbližšie dni rozhovorov s Čínou ukážu, ako na tom Trump so svojou záľubou v dianí na trhoch skutočne je. "V posledných rokoch akciové trhy rástli rýchlejšie ako ekonomika a sú teraz tak napučané, že by v prípade prepadu mali silu stiahnuť so sebou aj ekonomiku. Centrálni bankári sú opatrní, aby nespôsobili problémy, príliš defenzívny prístup sa im ale nakoniec môže vypomstiť," uzatvára Sharma.