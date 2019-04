Na ministerstve dopravy a výstavby vznikne tím odborníkov pre inteligentnú mobilitu

dnes 11:16 -

Na Ministerstve dopravy a výstavby SR vznikne tím odborníkov, ktorí sa budú zaoberať inteligentnou mobilitou. Spolu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na to získal rezort dopravy zo zdrojov Európskej únie dodatočných 6,9 milióna eur. Ministerstvo dopravy o tom informovalo v utorok s tým, že už v súčasnosti sú vo vozidlách zabudované inteligentné systémy, zabezpečujúce nielen komunikáciu s okolitými vozidlami, ale aj so zariadeniami, ktorými sú vybavené pozemné komunikácie. Neustály vývoj a rýchle napredovanie zavádzania inteligentných systémov do praxe podľa rezortu dopravy vyvíja tlak aj na Slovensko, aby sa zvyšovala bezpečnosť aj plynulosť na cestách.

"Tím asi desiatich odborníkov by mal vzniknúť ešte tento rok. Jeho úlohou bude čo najskôr zistiť, ako sa Slovensko v oblasti inteligentnej mobility môže posunúť vpred," povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek (Most-Híd). "Samozrejme, chceme sa inšpirovať najlepšími riešeniami tak, aby sme nastavili správne smerovanie Slovenska v tejto oblasti a pripravili kvalitné legislatívne zázemie, ktoré momentálne nemáme," uviedol Érsek.

Úlohou tímu pre inteligentnú mobilitu bude okrem toho vyhodnotiť legislatívu a záväzky voči Európskej únii v tejto oblasti a tiež posilniť spoluprácu medzi súkromným, verejným a akademickým sektorom s cieľom dosiahnuť spoločné napredovanie Slovenska.