Ak USA začnú obchodnú vojnu s EÚ, bude to chyba, uviedol bývalý americký veľvyslanec pri EÚ

dnes 11:16 -

Keďže sa zdá, že USA a Čína sa blížia k uzavretiu obchodnej dohody, mnohí experti predpovedajú, že ďalším krokom Washingtonu by mohlo byť zvýšenie napätia voči Európskej únii. Podľa Anthonyho Gardnera, ktorý bol v rokoch 2014 až 2017 veľvyslancom USA pri EÚ, by však bolo chybou, ak by sa administratíva prezidenta Donalda Trumpa rozhodla uvaliť dodatočné clá na európske produkty.

"Bolo by to chybou. A základným dôvodom je to, že ak sa pozriete na naše spoločné obavy - znepokojenie USA a Európy súvisiace s Čínou - pravdepodobne sa zhodujeme na 90 percent," povedal Gardner v utorok pre americkú televíznu stanicu CNBC. Zároveň vyjadril ľútosť, že USA sa pod vedením Trumpovej administratívy pravdepodobne rozhodli považovať Európsku úniu za nepriateľa. Dodal, že obe ekonomiky by mali ešte viac spolupracovať, hlavne ak ide o riešenie obáv súvisiacich s obchodnými praktikami Číny.

https://www.cnbc.com/2019/04/23/anthony-gardner-on-us-eu-relations-trump-tariffs-on-europe.html