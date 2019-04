Otázka času: Firmy začnú vytvárať a používať vlastné kryptomeny

Zdroj: CNBC

Možnosť, že nadnárodné spoločnosti môžu vytvárať vlastné kryptomeny a obchodovať s nimi, nebude v strednodobom horizonte nič výnimočné, tvrdí Gavin Brown zo spoločnosti Blockchain Capital. „To čo vidíme je demokratizácia peňazí... do troch hodín by sme mohli mať novú mincu a mohli by sme požiadať zákazníkov, aby obchodovali pomocou tejto konkrétnej mince,“ povedal Gavin Brown. Na ilustráciu použil príklad predplatených kariet Starbucks. "Ako vieme, majú viac ako miliardu dolárov aktív vo svojej súvahe ľudí, ktorí si predplatili kávu na svojich platobných kartách vopred, a to preto, že dôverujú značke, majú radi ich produkt. Facebooková minca je... pravdepodobne ďalšia, ktorá časom príde,“ dodal Brown. Sociálna sieť údajne vyvíja kryptomenu pre globálne platby, ktoré budú viazané na hodnotu tradičných mien a budú dostupné prostredníctvom aplikácie WhatsApp messaging app, píše Bloomberg. Facebook tieto komentáre verejne nekomentoval.

V prípade, že by viacero spoločností začalo vydávať svoje vlastné meny, podľa Browna by to viedlo k vytváraniu aliancií, podobne ako v prípade tradičných mien. Podľa Browna kryptomena banky J.P. Morgan - „JPM Coin“ by mohla byť realitou už v tomto roku. „Ak by bolo uvedenie úspešné ... videli by sme silu rastu tejto konkrétnej meny, čo by zjavne pomohlo J.P. Morgan ako emitentovi tejto meny,“ poznamenal Brown.