Americký Exxon Mobil podpísal tretí dlhodobý kontrakt na dodávku LNG do Číny

dnes 9:46 -

Americký koncern Exxon Mobil oznámil, že podpísal dlhodobý kontrakt na dodávku skvapalneného zemného plynu (LNG) pre čínsku spoločnosť Zhejiang Energy. Je to už tretí dlhodobý kontrakt americkej firmy na druhom najväčšom trhu pre LNG.

Exxon Mobil informoval, že 20-ročný kontrakt so Zhejiang Energy zahŕňa dodávku 1 milióna ton LNG pre čínsku firmu. Cenu kontraktu spoločnosti nezverejnili.

Americký koncern postupne rozširuje svoje portfólio v oblasti LNG. Okrem domáceho trhu rozbieha nové projekty v Mozambiku, Papui - Novej Guinei či Katare, pričom dodávky pre Zhejiang Energy by mali pochádzať z neamerických zdrojov. Podľa čínskej poradenskej firmy SIA Energy sú diskusie Exxon Mobil a Zhejiang Energy mimo rokovaní USA a Číny o obchode, ktoré by tiež mali zvýšiť vývoz amerického LNG do Číny.

Zhejiang Energy v súčasnosti pracuje na výstavbe dovozného terminálu za 9 miliárd jüanov (1,19 miliardy eur) v meste Wen-čou v provincii Če-ťiang. Jeho ročná kapacita by mala dosiahnuť 3 milióny ton a očakáva sa, že do prevádzky bude uvedený v roku 2022 alebo 2023.

Dohoda so Zhejiang Energy je treťou dlhodobou dohodou Exxon Mobil o dodávkach LNG do Číny. Jednu podpísal americký koncern s firmou Sinopec a jednu so spoločnosťou CNPC.