Inovatívna klávesnica umožňuje hendikepovaným jednoducho ovládať počítač

Vďaka inovatívnej klávesnici HandCubeKeys dokáže človek s hendikepom surfovať na internete, spúšťať aplikácie, vytvárať dokumenty a editovať textové súbory v počítači. Môže tiež hrať hry, počúvať hudbu, prezerať si fotografie, zapnúť svetlá, rádio alebo televízor. Môže komunikovať so svojím okolím aj s ľuďmi on-line. Na to mu pritom stačí jeden snímač alebo svetelný zdroj umiestnený kdekoľvek na tele, napríklad na prste, ale aj na lakti, hlave či nohe.

„Klávesnica pomáha ľuďom s telesným, mentálnym a zrakovým postihnutím. Je tiež určená pre starších alebo aj pre zdravé deti ako didaktická pomôcka,“ priblížil autor klávesnice Ľuboš Belavý. Klávesy sú umiestnené na drevených kockách. Na drevenej poschodovej základovej doske sú uchytené pomocou suchého zipsu, čo umožňuje jednoducho zmeniť rozloženie kláves a kocky ľubovoľne otáčať podľa požadovaného typu klávesnice, teda s písmenami, číslami či obrázkami. Klávesnica automaticky zabraňuje neželanému opakovaniu znakov.

Klávesnica uspela napríklad na startupových súťažiach Univerzitného vedeckého parku Technicom v Košiciach a Tech Inno Day v Bratislave, vyhrala Inovačnú súťaž Centire a tiež druhé miesto Ceny ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2017.

„Momentálne sa na Slovensku klávesnica používa v rehabilitačných centrách, domovoch dôchodcov, špeciálnych školách či priamo v domácnostiach,“ hovorí Belavý. Dodal, že viacero kusov sa predalo aj do Českej republiky a jedným z jeho cieľov je pokryť európsky trh.

Tvrdí, že na hendikepovaných deťoch vo svojej rodine videl, že túžia byť ako ich rovesníci v kontakte so svetom prostredníctvom počítača, no pri používaní obyčajnej klávesnice sa trápili. „Vyskúšali sme rôzne klávesnice pre hendikepovaných, ktoré sú dostupné na trhu, no stále bola pre ne práca s počítačom frustrujúca. Tak som sa rozhodol vziať problém do vlastných rúk a pustil som sa do vyvíjania HandCubeKeys,“ priblížil, ako vynález vznikal. Na klávesnici pracuje už od roku 2010, odvtedy vytvoril tri prototypy a klávesnicu neustále prispôsoboval požiadavkám tých, ktorí ju používali. „Je pre mňa veľmi dôležité sledovať deti pri jej používaní a vychytávať muchy tak, aby klávesnica bola pre ne ideálnym riešením,“ uzavrel Belavý.