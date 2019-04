Uhlie v Novákoch navrhujú študenti nahradiť energetickým zhodnocovaním odpadu

dnes 14:16 -

Výrobu tepla z uhlia v tepelnej elektrárni Nováky by mohlo nahradiť energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu. Takto vidia budúcnosť výroby tepla a pary po odstavení nováckej elektrárne víťazi bratislavského kola súťaže European BEST Engineering Competition. Študenti Slovenskej technickej univerzity navrhli systém kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie založený na dvoch kotloch. V prvom by sa využíval odpad z domácností a v druhom zemný plyn alebo bioplyn.

„Študenti poňali zadanie naozaj zodpovedne. Zadanie bolo veľmi náročné, no súťažiaci sa inšpirovali modernými riešeniami zo zahraničia a navrhli komplexné riešenie, ktoré zohľadňovalo ekológiu, ekonomiku, zamestnanosť a vplyv na transformáciu regiónu, ktorá s ukončením prevádzky tepelnej elektrárne úzko súvisí,“ konštatoval hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský. Slovenské elektrárne v súčasnosti prevádzkujú tepelnú elektráreň v Novákoch.

Nedávna štúdia vypracovaná pre Európsku environmentálnu agentúru ukázala, že tento model zhodnocovania je populárny v západoeurópskych krajinách ako Francúzsko, Nemecko a Holandsko. V prepočte na obyvateľa však z členských krajín EU vedú jednoznačne Švédsko a Dánsko, ktoré takto zhodnocujú takmer 600 kilogramov komunálneho odpadu na osobu za rok. Ako nedávno konštatovala Európska komisia, Slovensko, spolu s väčšinou krajín strednej a južnej Európy, patrí medzi krajiny s výraznou závislosťou od skládkovania.

Študenti na súťaži mali vytvoriť komplexný návrh, ktorý zabezpečí kontinuitu dodávok tepla pre domácnosti a podniky v regióne Horná Nitra po roku 2023, na kedy je plánované definitívne ukončenie spaľovania hnedého uhlia. Súťažné tímy z viacerých fakúlt Slovenskej technickej univerzity skúmali možnosti výroby tepla, od energetického zhodnotenia odpadu z domácností a využitia zemného plynu až po geotermálne vrty, tepelné čerpadlá, či technológiu budúcnosti - malý modulárny jadrový reaktor.