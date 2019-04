Identifikované úspory pri informatizácii sa štátu vlani nepodarilo dosiahnuť

dnes 13:01 -

Úspory štátu pri informatizácii sa naďalej nedarí naplniť. Konštatuje to Implementačná jednotka Úradu vlády SR v hodnotení plnení opatrení z projektu Hodnota za peniaze, podľa ktorého sa vlani úspora predpokladaná revíziou výdavkov na informatizáciu nedosiahla. Možnú ročnú úsporu pritom revízia vyčíslila na 25,5 až 48,5 milióna eur. Dosiahnuť sa mala prostredníctvom naviazania migrácie na IT rozpočty jednotlivých rezortov, centralizáciou zabezpečenia podporných IT služieb a efektívnejším nákupom licencií Microsoftu.

Podľa Implementačnej jednotky doručené migračné plány stále neobsahujú kalkulácie dopadu na rozpočet jednotlivých rezortov, potenciálne dosiahnutú úsporu tak nie je možné vyčísliť. V prípade licencií Microsoftu sa síce v minulom roku dospelo k finalizácii podmienok novej centrálnej zmluvy s predpokladanou ročnou úsporou 13,4 milióna eur, podpísaná však nebola. Na centralizácii podporných IT služieb sa vlani ani nezačalo pracovať. Jedinú úsporu vládni analytici za minulý rok v oblasti informatizácie vedeli vyčísliť na elektronickom doručovaní úradných zásielok a rozhodnutí. Úspora dosiahla 4,2 mil. eur a v budúcnosti môže ešte rásť.

Štátne úrady v niektorých prípadoch obchádzali aj pravidlo, podľa ktorého všetky IT projekty s hodnotou nad 10 miliónov eur mali smerovať na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) na ministerstve financií. Kým analytici 17 investičných projektov posudzovali, ďalšie tri projekty im zaslané neboli. Jeden projekt softvérového vývoja obstarával SHMÚ za 40 mil. eur, a dve obstarávania v hodnote 246, resp. 100 miliónov eur na dodávku rôznej telekomunikačnej techniky zase nedodal rezort vnútra. „Naďalej tiež platí, že predkladané projekty často neobsahujú všetky informácie potrebné na overenie ich rozpočtu a posúdenie deklarovaných prínosov,“ dodáva v hodnotení Implementačná jednotka Úradu vlády SR.

Rozpočtové výdavky na informačné technológie pritom vlani dosiahli podľa správy implementačnej jednotky 511 mil. eur a medziročne stúpli o 20 %. Oproti plánovanému rozpočtu na rok 2018 tak boli výdavky na informačné technológie vyššie o 222 mil. eur. Najvyšší nárast oproti rozpočtu analytici evidovali pri Ministerstve financií SR, o 82 mil. eur, Ministerstve vnútra SR o 43 mil. eur a Ministerstve zdravotníctva SR o 30 mil. eur. Rovnaké rezorty mali najvyššie aj celkové výdavky na informačné technológie. Ministerstvo financií SR 167 mil. eur, Ministerstvo vnútra SR 85 mil. eur a ministerstvo zdravotníctva 40 mil. eur.