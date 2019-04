Trhy sú ako pes na vôdzke

Zdroj: CNBC

Ekonomika a finančné trhy idú v dlhodobom horizonte rovnakým smerom, ich vývoj nie je v každom okamihu rovnaký. Joshua Brown, investičný poradca a autor blogu The Reformed Broker uvádza príklad. V roku 2009 klesol reálny HDP USA o 2,5 %, ale akcie stúpli o 26 %. "Je preto dôležité pochopiť, že aj keby ste mali presné informácie o tom, ako sa bude ekonomika vyvíjať počas budúceho roka, bolo by vám to na nič. Nič to totiž nevypovedá o tom, čo sa bude v rovnakom čase diať na finančných trhoch," vysvetľuje Joshua Brown pre CNBC.





Brown previazanosť ekonomiky a trhov rád prirovnáva k človeku venčiaceho v parku psa. "Obaja idú rovnakým smerom, ale keď sa zameriate na to, ako idú, všimnete si rozdiel. Človek ide viac-menej rovno, ako ekonomický trend, zatiaľ čo pes neustále pobehuje sprava doľava, šteká na ľudí, skáče, občas vôdzku úplne napne keď sa rozbehne za veveričkou. Veľmi sa to podobá tomu, čo sa deje na trhoch," dodáva k paralele Brown.