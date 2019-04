Výber podhodnotených akcií priamo z vesmíru: Nespravodlivú výhoda vďaka peniazom

Zdroj: the atlantic

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:44 -

Písal sa rok 2009, keď dal v práci Tom Diamond výpoveď. Vybral sa navštíviť svojho brata Alexa, ktorý pracoval pre DigitalGlobe, spoločnosť, ktorá predáva satelitné snímky, väčšinou vláde. Po týždni návštevy sa zrodil podnikateľský plán. Klikním myšou na autá zo satelitných snímok prechádzali parkoviská na týchto fotkách. Za niekoľko mesiacov získali bratia potrebné dátové súbory. Ukázalo sa, že počet automobilov na parkoviskách maloobchodníkov presne predpovedá príjmy spoločnosti. Bratia si založili vlastnú spoločnosť s názvom RS Metrics, RS znamená „diaľkové snímanie“. Ich prvým klientom bol analytik akciového trhu, ktorý ich požiadal, aby v McDonald's spočítali autá. Ale aby použili satelitné snímky v reálnom čase. Skutočne veľká objednávka prišla v polovici roka 2010, keď Neil Currie, neskôr analytik investičnej banky UBS, mal záujem o spočítanie obsadenosti parkovacích miest pred 100-kou reprezentatívnych obchodov Walmart. Počet áut na parkoviskách naznačovali, že akcie Walmart boli podhodnotené a Currieho predikcia sa neskôr ukázala ako správna.



Satelitné snímky sa stali spoľahlivým prediktorom ziskov firiem, celý rad investičných fondov začal nakupovať údaje od RS Metrics. V nasledujúcich rokoch sa spoločnosť rozšírila a sledovala nielen zaparkované autá, ale aj inštalácie solárnych panelov, zásoby dreva na pílach a ťažbu kovov na celom svete.

Dnes už je táto metrika štandardom. Startupy ako Descartes Labs a Orbital Insight, využívajú množstvo leteckých snímok a údajov na pomoc investorom pri výbere akcií. Keď obchodníci chceli sledovať vozidlá vyrábané v montážnom závode spoločnosti Tesla v Kalifornii vo Fremonte, preletelo tadiaľ lietadlo RS Metrics. Rovnako ako nad vlakom, ktorý vlani v novembri prepravoval na 268 vozňoch železnú rudu v západnej časti Austrálie. Ceny železnej rudy vzrástli v reakcii na správu, že dodávky by mohli byť prerušené. Niektorí obchodníci však pozorne analyzovali satelitné snímky a videli, že sa ruda hromadí na mieste, kde sa dá preprava ľahko obnoviť. Vsadili na to, že ceny budú čoskoro klesať. Mali pravdu. V priebehu niekoľkých týždňov panika ustúpila a niektorí na to zarobili pekný majetok.







Zdá sa, že použitie takýchto leteckých snímok poskytuje investorom, ktorí si to môžu dovoliť, nespravodlivú výhodu. Satelitné údaje v reálnom čase stoja minimálne desiatky tisíc dolárov ročne. Je to však úplne legálne. Už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia sme boli svedkami zásahu regulátorov a akademikov s cieľom zakotviť do zákona myšlienku, že všetci investori by mali mať pri obchodovaní s cennými papiermi rovnaký prístup k informáciám. Nikdy však k tomu nedošlo. Namiesto toho sa prijali zákony o cenných papieroch, ktoré zakazujú obchodovanie s informáciami v dvoch prípadoch. Keď ste skutočne zasvätený, ak povedzme ako manažér máte prístup k privilegovaným detailom o výkonnosti spoločnosti, a keď disponujete informáciami, ktoré v podstate znamenajú krádež.

Teoreticky sú investori, ktorí hľadajú dômyselné metódy získavania nových a užitočných informácií, prínosom pre trh ako celok. Ich dôvtipné obchodovanie vedie k presnejším cenám. Informačná medzera sa však v posledných rokoch značne rozrástla. V súčasnosti investičné spoločnosti vynakladajú ročne stovky miliónov dolárov na tzv. alternatívne údaje. Sledujú spotrebiteľské trendy, využívajúc všetko od geolokácie až po on-line prehliadanie. Čím viac sa zintenzívnili preteky v oblasti alternatívnych údajov, začali výskumníci skúmať vedľajšie dopady.



Niektorí argumentujú, že dnešní obchodníci využívajú zdroje, ako sú satelitné snímky, na vytváranie zisku pre seba bez toho, aby vrátili časť hodnoty na trh ako celok. Vo svete, kde informácie nie sú ani zďaleka zadarmo, môžeme dávať na misky váh prínos z efektívnych trhov proti princípu fair play? To je filozofická otázka. Najskôr by sme mali nájsť odpoveď na praktickú otázku: do akej miery poskytujú výhody alternatívne zdroje údajov investorom, ktorí si ich môžu dovoliť? Nedávno sa to snažili zistiť dvaja profesori na UC Berkeley. Vyžiadali si od RS Metrics údaje, denný počet áut od roku 2011 do roku 2017 pri 67 000 obchodoch, ktoré zastupujú 44 významných amerických maloobchodníkov. Výskumníci zistili, že ak ste v priebehu niekoľkých týždňov pred ohlásením štvrťročných výsledkov kúpili akcie obchodníka, keď sa zvyšovala obsadenosť parkovísk a predali keď klesala, získali ste výnos, ktorý bol o 4,7 percenta vyšší ako typická návratnosť referenčnej hodnoty. To je obrovská výhoda, ak fond dokáže spoľahlivo prekonať trh o zlomok percenta. Viac áut na parkoviskách znamenalo pre štvrťrok viac zárobkov a vyššie zárobky znamenali vyššie ceny akcií. Počítanie áut fungovalo.

Výskumníci tiež na svoje prekvapenie zistili, že ceny akcií sa neupravili, keď sofistikovaní investori použili satelitné údaje. Namiesto toho, počas obdobia pred zverejnením finančných výsledkov za kvartál, informácie zostali v uzavretom okruhu tých, ktorí za to zaplatili. Ekonómovia nemajú vysvetlenie, prečo nové informácie nemajú vždy vplyv na ceny akcií, ale veľa ľudí zbohatlo práve vďaka tomu, že to tak nie je. Dokonca ani analytici z Wall Street, údajne dobre informovaní pozorovatelia trhu, ktorí pravidelne odporúčajú na ktoré akcie sa zamerať, a ktorí boli medzi prvými, kto sa začal zaoberať počítaním automobilov, svoje štvrťročné prognózy neaktualizovali.





Panos N. Patatoukas, jeden zo spoluautorov štúdie, si myslí, že využívanie satelitných snímok vytvára príležitosti pre sofistikovaných investorov na úkor malých individuálnych investorov. V určitom zmysle sa nákup a predaj akcií na základe satelitných údajov podobá obchodovaniu s využitím dôverných informácií. „Nie je obchodovanie založené na satelitných informáciách podobné obchodovaniu na základe neverejných informácií?“ kladie si otázku Patatoukas. Samozrejme, Maneesh Sagar, generálny riaditeľ RS Metrics, to tak nevidí. Hoci uznáva, že satelitné snímky sú v súčasnosti nákladnou komoditou, predpovedá, že sa postupne stanú lacnejšie a dostupnejšie pre širší segment trhu, ako sa to často stáva v prípade nových technológií. Nakoniec bude mať každý vo svojom telefóne satelitný prístup v reálnom čase. Ale kým sa tak stane, krátke obdobia nerovnosti budú cenou, ktorú zaplatíme za to, že v konečnom dôsledku bude trh efektívnejší.



V čase, keď už cena snímok bude prijateľná, by sa výhody počítania áut už mohli vytratiť. Najsofistikovanejší investori už dnes pristúpili k stratégiám založeným na veľkých súboroch údajov. Samotné snímky veľkú výhodu neponúknu. Manažéri hedžových fondov sa už spoliehajú na algoritmy strojového učenia, ktoré obsahujú počet automobilov, ako aj iné typy alternatívnych údajov. Skupina Thasos Group využíva geolokačné schopnosti mobilných telefónov na monitorovanie správania sa spotrebiteľov. Ostatné spoločnosti sledujú (anonymizované) spotrebiteľské transakcie. Kombinácia satelitných snímok s analýzou vzorov výdavkov a údajov o dopravnej premávke poskytuje ešte širší a drahší obraz spotrebiteľského správania.

Čím viac ľudí sa zúčastní na trhu, tým bude trh lepší. Ceny budú odrážať skúsenosti a inštinkty širšej skupiny investorov. Poučenie z nárastu alternatívnych údajov nie je to, že by trhy mali byť viac regulované, ale že retailoví investori by sa mali vyhýbať stávkam na jednotlivé akcie. Ak priemerní investori budú nevyhnutne znevýhodnení v obchodovaní, nemali by robiť nič okrem nákupu a držania pasívneho indexového fondu. Ak nedokážu byť konkurencieschopní, nemali by sa do takejto hry vôbec púšťať. Takýto názor však nemajú len veľkí investori. Myšlienka rovnakého prístupu k informáciám je mýtus, niektorí ľudia majú vždy lepšie informácie ako vy a skutočnosť, že sú lepšie informovaní, vlastne chráni nás ostatných, pretože to pomáha spresniť trhové ceny. Úspech ale nie je zaručený ani s využitím najmodernejších alternatívnych údajov.